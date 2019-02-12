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守微信搶紅包、年夜飯餵手機 長輩加入低頭族讓年味淡了

2019-02-12 18:14世界日報 中國新聞組╱北京12日電

中國長輩也成為低頭族。 世界日報
中國長輩也成為低頭族。 世界日報
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據中新社報導，手機遊戲、唱歌、短視頻......隨著手機裡的「花花世界」越來越誘人，手機已從「聯絡感情」、「拍照留念」的最佳利器，變成親人交流的「最大阻力」，但如果你以為只有年輕人才沉迷於此，就大錯特錯了。在「95後」安徽女孩王盼的返鄉經歷中，春節年味少了，是因為許多長輩也加入「低頭一族」。

報導指出，王盼住在安徽六安金寨縣，從合肥回鄉的她，十分享受家鄉的「慢生活」，但印象中的「年味」卻不復從前。「今年是我工作後第一個春節，感覺沒有以前的氣氛了。」王盼說。因為歸鄉太晚，所以炸圓子、貼春聯等傳統習俗她都錯過了。在她的家鄉，大年三十晚上的「辭歲」（意為「家人在除夕拜尊長互祝平安」）原本是傳統習俗，如今卻被手機逐漸代替。

「小時候年三十晚，孩子們給親戚『辭歲』後，帶著收到的糖果、餅乾回家看春晚，而現在，無論長輩還是晚輩，手機成了陪伴者。」王盼說，微信紅包成為大家的新寵，為了搶紅包，大家始終將手機拿在手中，也少了交流。「相比現在，我更喜歡小時候的春節，充滿年味的紅紙包、孩子們嬉鬧、長輩們拉家常，更放鬆、更愉快。」

與她同歲，也是從外地回家過年的方樂，面對熱鬧的春節，卻覺得自己是「孤獨」的。久未回鄉，本以為會遠離手機，趁春節與父母交流一番，未曾想到母親竟然迷戀手機，與自己交流得最多的竟是手機功能。「以前以為只有年輕人才愛玩手機，如今發現家裡很多長輩也鍾情於它。」方樂說。

方樂告訴記者，大年三十的晚上，70歲的奶奶用手機給孩子們發紅包，雖說奶奶很時尚，但他卻覺得與兒時拿到真正紅包的快樂相差甚遠，家人還紛紛拍攝年夜飯的照片，分享至朋友圈，卻未曾細細品嘗每道菜。「春節本該是家人的團聚，給長輩拜年更是傳統禮俗，然而現在正月裡的拜年更像『手機盛會』。」

近日，有媒體進行一項有關「農曆春節習俗」的調查，樣本總數為1000份，有78.9%的受訪者感覺年味變淡了，84.8%的受訪者認為拜年離不開手機，其中尤以「微信」為主要工具，為數不多的人表示會直接打電話問候。

新的一年又開始了，王盼與方樂也有著共同的想法。王盼說：「希望在新的一年裡，能多放下手機，努力工作，爭取在明年的春節帶父母出去旅遊，在旅途中度過春節。」

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