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港智障女逃跑遭性侵 摸胸、指插下體到直腸撕裂

2019-02-12 15:52香港01 記者朱棨新／報導

示意圖，非本文所指香港智障女子。圖／ingimage
示意圖，非本文所指香港智障女子。圖／ingimage
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香港一名智障女子前年從居住的康復服務中心逃跑，在附近的地區徘徊時遭看守的犬隻狂吠，被嚇至花容失色。地區的巴藉男保安「拯救」她後，趁機在警衛室大肆非禮，包括摸胸和指插下體等。智障女子事後向服務中心稱遭「鬼佬」非禮，屁股覺得異常疼痛，經檢驗後發現直腸有撕裂兼滲血。巴藉保安今（12日）在高等法院承認非禮罪。法官先索取事主的創傷報告，押後至4月3日才量刑。

被告是5子女之父

現年41歲的被告Arshad Shah，原被控一項與精神上無行為能力的人作出肛交罪，以及一項非禮罪。他承認非禮罪，但否認與精神上無行為能力的人作出肛交罪，該罪保留法庭檔案內。

辯方指被告求情透露，被告在巴基斯坦出生，於1996來港定居，與妻子育有5名子女。被告在港曾任地盤工人，但因意外受傷，獲六個月病假，自2006年改任保安。

求情指女子曾稱愛被告

辯方又指，被告無預謀犯案，他在案發時正在值班，期間聽到看守地區的狗隻狂吠，發現事主被嚇至花容失色。他為保護對方而把狗隻帶走，並以廣東話叮囑事主離開。但女子拒絕，表示不願返回服務中心，並聲言愛被告。

聊天才知道女子為智障

辯方指被告愚蠢地利用以機會犯案，但他起初不知女子是智障人士，直至兩人及後聊天，他才發現不妥，而他也向女子致歉。

案情指，案發時27歲的女子，其智商等同8歲半的人士，住在油塘一間康復服務中心，曾多次逃跑。

女子向職員稱被「鬼佬」親

於2017年12月17日晚上8時，女子再次偷走，約1小時才返回服務中心，並一邊用手掩嘴。女子稱被「鬼佬」親還遭人脫去衣服和摸胸，而職員發現女子的內褲有少量糞便。而事件報警後，警員開警車載著女子到附近搜索，在油塘東源街一個地區發現被告，警員遂拘捕他。

直腸有撕裂滲血

女子之後向心理學家指，被告曾親她的嘴、摸胸和以手指放進她的私處。此外，她指被告曾以陽具插她，讓女子的屁股感到異常疼痛。而醫生檢查女子時，發現其直腸有0.5厘米撕裂，少量滲血。醫生認為，該撕裂可能是手指或陽具插入引致。

文章授權轉載自《香港01》

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