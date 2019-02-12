情人節將至這2款保險套要注意 港生科公司檢測急性毒超標近40倍

2019-02-12 15:37 香港01 記者李家偉／報導



示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

情人節將至，浪漫氣氛下不少人都會藉此行魚水之歡；然而共赴巫山之時，除了要注意安全，也要小心選購保險套！

有機構抽查市面24款保險套作安全檢測，發現有兩款保險套的安全品質並不合格、有待改善。調查更發現，不合格樣本急性毒含量比同類型產品水平分別超標近20及40倍。不過，相關機構未有公布不合格樣本的品牌。

香港生物科技公司水中銀在2018年至2019年初從超級市場（一田、百佳、萬寧）、網上購物平台選購了九個品牌，共24款保險套作產品安全檢測，今（12日）公布檢測結果。

水中銀稱是次測試以專利魚胚胎生物測試技術進行，能為產品進行急性、慢性毒物檢測及成分篩查，結果將分為「卓越」、「合格」及「有待改善」三級。而檢測結果顯示，24款的安全套樣本中，20款屬評分最高「卓越」，2款僅為「合格」及2款為「有待改善」。

水中銀指，這次抽驗的採購過程主要以一打裝（12個裝）為主，而部分品牌型號因只出售10個或3個裝，因此整體樣本介於3個到26個裝不等；24款的保險套樣本平均價格為12港元（約新台幣48元）一個，價格最低的是香港及中國品牌的保險套，為3.5港元（約新台幣14元）一個。而價格最高的則為31港元（約新台幣124元）一個的英國品牌保險套。

調查：價格與安全無關

水中銀就價格及品質作出比較，發現兩款品質「有待改善」的保險套均屬於平均15.9港元（約新台幣64元）一個，屬於高價格水平的品牌；認為結果反映價格及安全性未有必然關係。

調查分析認為，部分保險套產品為求達致高度避孕效果、降低敏感度或帶來更大刺激感，額外添加殺精劑、麻醉劑、潤滑劑等成分。婦產科醫生指，額外添加的化學物質有機會引起致敏情況，市民選購時要留意產品標籤。

文章授權轉載自《香港01》