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從路邊攤到跨國企業...水餃皇后臧健和身家50億 73歲逝世

2019-02-12 14:30世界日報 香港新聞組╱香港12日電

「水餃皇后」臧健和11日逝世，享壽73歲。她從路邊小攤創業發展為國際品牌，「水餃...
「水餃皇后」臧健和11日逝世，享壽73歲。她從路邊小攤創業發展為國際品牌，「水餃王國」版圖遍及中、港、美等地，每年銷售額超過60億元，臧健和也成為身價50億元的女強人，見證香港一代創業傳奇。新華社
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報系資料照／記者陳立凱攝影
報系資料照／記者陳立凱攝影
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知名水餃品牌「灣仔碼頭」創辦人、人稱「水餃皇后」臧健和11日逝世，享年73歲。她從路邊小攤創業發展為國際品牌，「水餃王國」版圖遍及中、港、美等地，每年銷售額超過60億元，臧健和也成為身價50億元的女強人，見證香港一代創業傳奇。

綜合媒體報導，人稱「臧姑娘」的臧健和多年來受糖尿病困擾，近年罕有接受傳媒訪問。臧最後一次公開露面是2018年4月出席中大敬文書院臧健和堂命名典禮，當時臧以輪椅代步，精神還算不錯。典禮則由臧健和及中大校長段崇智主禮。

口碑相傳 6小時賣1000份

山東姑娘臧健和自小為補貼家計輟學到縣醫院工作，認識了泰國華僑醫生，結成夫妻，並生下兩個女兒。1977年32歲的臧健和從青島帶著年僅4歲和8歲的兩個年幼的女兒，去泰國尋親，原以為幸福美滿的婚姻，卻遭到丈夫拋棄，被迫在香港落地生根。

為了糊口，自小愛吃水餃的臧健和自製了一輛木頭推車，在灣仔碼頭做小販擺賣水餃，美味和口碑相傳，臧健和賣餃子曾創下六小時賣1000份的最高紀錄。機緣巧合下，日資大丸百貨公司老闆的12歲女兒對臧健和包的水餃情有獨鍾，臧健和獲邀合作，1982年臧健和的水餃進軍商場，自此發跡，到80年代中期「灣仔碼頭」已經成為香港家喻戶曉的冷凍水餃品牌。

內地暢銷 每年15億元生意額

蘋果日報報導，1997年，臧健和將「灣仔碼頭」大部分股權賣給了美國通用磨坊食品公司（General Mills），進一步擴大生產規模，成了全球品牌。她本人則留任做顧問，把銷售點拓展至廣州、上海及北京等內地城市，現為內地十大城市最暢銷的急凍麵點品牌，每年生意額約15億人民幣。

報導稱，灣仔碼頭其後更進軍台灣市場，又開發不同的水餃款式及各類急凍點心，並在美國售賣中國菜醬料，將灣仔碼頭發展為價值50億港元的國際品牌。不過，2015年灣仔碼頭宣布退出台灣市場。據悉，臧健和在港並無持大量物業，只有與兩名女兒共同持有東半山詩濤花園單位一個物業，估算價值超過3800萬港元。

臧健和碼頭香港
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