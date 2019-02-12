陸股董座難為 A股去年逾400名董事長離職

2019-02-12 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



上市公司董事長看似風光，不過，上海《第一財經》根據上市公司公告所進行的不完全統計，在A股約3,600家上市公司中，去年就有超過400家上市公司的董事長離任，相當於每九家上市公司中就有一家董事長換人。當中有主動辭職，有被動辭職，有換屆離職，還有諸如失聯等非正常離職。

報導稱，辭職的董事長當中，有的是因為工作調整的關係，例如，廈門港務的董事長柯東由於工作崗位調整，根據規定和組織安排，柯東辭去公司董事長、董事職務。

有的則是由於重大資產重組導致控股股東變更，原公司董事長只能下台，如利德曼因控股股東變更，其董事長、董事JIN ZHAO SHEN（沈今釗）、董事丁耀良、獨立董事黃振中、常明以及監事會主席張雅麗就分別遞交了辭職報告。

也有的董事長是因為個人因素，如身體原因而辭職。報導指出，當中有些「身體原因」的背後其實也蘊含了更為深層次的原因，例如：債務違約、涉及訴訟、業績連跌等。

在去年辭職的董事長當中，還不乏上市公司的創辦人。如：凱利泰的創辦人之一、董事長秦傑於去年12月辭職。公告稱，自上市以來，凱利泰在秦傑帶領下，從一家單一產品的公司成長為一家脊柱微創、創傷、運動醫學多產品線的平臺型公司，業務初具規模。

光華科技則於去年2月公告稱，其創辦人鄭創發因個人對工作和生活安排的原因，申請辭去第三屆董事會董事、董事長職務。

去年陸股還有四位董事長離世，包括三角輪胎董事長丁玉華、金盾股份董事長周建燦、朗科智慧董事長劉顯武，以及聚飛光電董事長邢其彬。

此外，滬深兩市還有近25家上市公司的董事長是因各種原因受到監管部門的處罰或直接涉嫌犯罪。例如，讀者傳媒原董事長王永生因涉嫌嚴重違紀違法，正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查，不再擔任公司董事、董事長。