水餃皇后灣仔碼頭創辦人臧健和逝世 享壽73歲

2019-02-12 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



知名水餃「灣仔碼頭」品牌創辦人、水餃皇后臧健和11日晚間逝世，享壽73歲。從1977年創業到現在，臧健和40年如一日用心做出最好吃的水餃。她說過，水餃總令人想起團圓、溫暖、笑臉，而「中國餃子能和漢堡包、披薩一樣成為全世界的美食。」

中國新聞網報導，「灣仔碼頭」母公司通用磨坊已確認臧健離世的消息。

香港大公報報導，山東姑娘臧健和自小為補貼家計輟學到縣醫院工作，認識了泰國華僑醫生，結成夫妻，並生下兩個女兒。

1977年32歲的臧健和從青島帶著年僅4歲和8歲的兩個年幼的女兒，去泰國尋親，原以為幸福美滿的婚姻，卻遭到夫家拋棄，被迫在香港落地生根。

起初，臧健和在酒樓打工，因為罹患糖尿病不能再做粗重工作，生活困頓時朋友到她家造訪，對其親手煮的餃子讚不絕口，提議她到街邊擺攤。

新華社報導，當時香港還沒開通地鐵，維多莉亞港市交通要道，臧健和為了謀生，自製木板推車在灣仔碼頭擺起了水餃攤。

「碼頭上是低層人謀生的舞臺」，臧健和將心比心，因此從不收取碼頭水手和司機的餃子錢，因此美味和口碑相傳，臧健和賣餃子曾創下六小時賣1000份的最高紀錄。

大公報報導，機緣巧合下，日資大丸百貨公司老闆的12歲女兒對臧健和包的水餃情有獨鍾，臧健和因而獲邀合作，1982年臧健和的水餃進軍商場，自此發跡。

為了感謝讓她走出困境的碼頭，臧健和江水餃品牌取名「灣仔碼頭」，並堅守「每一顆水餃都皮薄、餡大、汁多」的品牌概念。