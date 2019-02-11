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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

遭擲17米鐵欄 港鐵東鐵線受阻1小時 警疑多人涉案

2019-02-11 15:01世界日報 香港新聞組╱香港11日電

港鐵東鐵線昨清晨遭狂徒「空襲」，大埔太和站附近一條橫跨路軌的天橋上，遭人拆毀一條長達17米的金屬欄杆並拋落路軌，導致一段架空電纜損毀，列車服務受阻約一小時，其中大埔墟站至粉嶺站列車一度暫停。港鐵事後報警處理，暫時無人被捕。

文匯報報導，港鐵發言人指，東鐵線列車昨清晨5時許準備開出首班車前，工程人員發現電力有故障，巡查至太和站附近時，發現一條金屬欄杆橫亙在架空電纜上，導致供電故障。

港鐵緊急搶修，羅湖站清晨5時40分開出的首班車因此延誤兩分鐘，大埔墟站至粉嶺站列車則暫停服務；紅磡站至大埔墟站及粉嶺站至羅湖站，需以每10分鐘一班列車行駛，上水站至落馬洲站則以每15分鐘一班列車行駛。港鐵同時安排接駁巴士。

至早上6時15分，工程人員用繩索等絕緣體將該條金屬欄杆勾起移除後，恢復電力供應，列車服務也回復正常。

據報導，遺落欄杆屬外來物，相信是被人故意從附近天橋拋下，港鐵報警處理。警方到場調查，證實欄杆原屬天橋的扶手，疑被人毀壞後再拋落橋下的東鐵線架空電纜，欄杆與電纜都有明顯的燒焦痕。

現場附近居民表示，深夜時分天橋不時有青年聚集嬉戲，不排除事件是有人貪玩所為。此外，附近正進行擴闊公路工程，位於工地範圍的天橋裝有閉路電視，但負責人指當時沒有開機錄影，即使開機也拍不到案發天橋位置。

另據蘋果日報報導，該天橋橫跨南北行火車路軌，連接泰亨灰沙圍與坳仔村。警員調查發現，被拆下的金屬扶手欄杆長約17米，欄杆共有13個支架全被弄毀；由於欄杆一端出現彎曲，不排除狂徒在撬毀欄杆時，曾踩上欄杆，再強行將欄杆拆下。

現場橋面牆身高約1.5米，涉事欄杆頗長，重量不輕，估計重約50磅，警方調查後，列刑事毀壞案，不排除涉事者不止一人。

列車港鐵大埔

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