看新聞聯播也能熱淚盈眶 央視拍出感人鐵道愛情故事

2019-02-11 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



一向被認為八股、枯燥的大陸中央電視台新聞聯播竟也能讓人看到熱淚盈眶。央視新聞聯播10日晚間一段題為「相約在零點37分」，講述一對年輕戀人的鐵道愛情的新聞，這兩天在大陸網路上瘋傳。

故事中的男主角郝康是一名鐵路司機，在陝西榆林站跑貨運；女主角雷杰則是鐵路乘務員，服務於往返於陝西西安和內蒙古烏海西站之間的客運。兩人同是陝西綏德人，四年前從同鄉發展為情侶。

有時候，他們各自工作的兩趟車會在榆林站相遇。

按照列車時刻表，雷杰值乘的列車每周有四次會在零點37分駛入郝康工作的榆林站，在月台上停留八分鐘。但由於郝康的休息時間不定，兩人往往幾個月才能成功在月台短暫相聚一次。

報導稱，2018年，兩人算上休假，總共也只相聚約一周時間。

春節期間，雷杰值乘的車依舊會在凌晨經過榆林站。但按大陸鐵路的規定，列車員值乘期間不准攜帶手機，因此她上車前先給郝康發了訊息，然後將手機上交。此時的郝康，正忙碌在包西貨運線上。

晚上8時40分，雷杰的車剛過延安，郝康終於下班了。當晚，他沒有臨時加派的出車任務，兩人應能在榆林站見上一面。知道雷杰胃不好，只要有相遇的機會，郝康總會去表姐家給雷杰熬粥。

今年兩人計畫結婚，郝康特意準備了新年禮物。但由於部分路段積雪，雷杰列車晚點十分鐘。原本停靠在榆林站的8分鐘縮短至5分鐘。

因硬座旅客較多，上車後，雷杰臨時被從9號車廂調往1號車廂，但因手機上交，她沒能及時通知郝康。郝康跑過一節又一節車廂，終於找到雷杰，匆匆忙忙將準備好的婚戒和食盒匆忙塞給雷杰，什麼都還沒來得及開口就火車又要離站。

兩人一人在列車上，一人在月台。郝康哽咽地跟雷杰說，「你走了我再走」。雷杰從車廂裡內塞給雷傑護手雙，提醒他要記得擦。關上列車門後，雷杰低頭拭淚。背景音樂襯著陳奕迅和王菲演唱的《因為愛情》，許多網友說，此時眼淚都忍不住流下來。