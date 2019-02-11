晚了2年...港珠澳橋驚爆通車前補交1.5萬工程紀錄

2019-02-11 13:56 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



沙中線紅磡站及會展站先後爆出大量「檢查及測量申請表格」（RISC）缺失，但原來問題不限於港鐵工程，通車3個月的港珠澳大橋香港接線工程驚傳1.5萬份RISC表格缺失，部分疑似兩年後才補交表格「補鑊」。

綜合媒體報導，工程顧問公司奧雅納去年7月、即大橋通車前兩個月，曾致函總承建商中國建築工程（香港）有限公司，要求盡快交回大量RISC表格，缺失的表格涵蓋八個地盤位置及逾60個工序。路政署昨承認未依時提交的紀錄達1.5萬份，占涉事合約總數28%；署方已聘請獨立顧問公司審視該批遲交紀錄，強調事件不涉及工程質量問題。

據香港經濟日報報導，路政署說，涉及的工程合約包括設計及建造由機場島上的觀景山至香港口岸的一段港珠澳大橋香港接線，以及連接香港口岸與香港國際機場的道路，造價88.75億港元（約11.3億美元）。

明報報導，路政署並稱，承建商補交該批RISC表格，並在表格上標示簽署當日日期，而非有關工序的施工日期，以示有關表格為延遲遞交的表格，強調事件只涉及承建商未依時交文件。

報導指出，一涉補簽的RISC表格則顯示，中建於2016年6月24日完成紮鋼筋工序，但事隔兩年，於2018年7月中旬，即大橋開通前數月，承建商及駐地盤工程師才在表格簽字確認。消息人士向透露，當日負責工序的工程師已離職，簽署該份表格的工程師只負責補簽文件，合約中RISC表格總數約7萬多張，缺失的表格占約兩成即約1.5萬張。

報導說，資深土木工程師倪學仁認為事件罕見，對涉及承建商需補交逾萬份RISC表格感「奇怪」，他解釋RISC表格一式多份，存放在不同持份者，包括地盤監工、顧問公司等，若表格有遺漏，在地盤監管機制中應輕易發現，很難理解歷經兩年亦未有人發覺，「有少少匪夷所思」。土力工程處前處長陳健碩亦表示，據他理解雖部分工程師有時的確會事後補簽表格，不過事隔兩年後才補簽的情並不常見。

事後補簽 工程師憂心：施工品質沒保障

港珠澳大橋香港接線爆出工程期間出現大量RISC表格缺失，有工程師直指，補造文件等同沒任何文件證明施工質素，未來或如紅磡站般鑿開石屎檢驗。

據蘋果日報報導，土木及結構工程師蘇耀坤指，上述RISC表格有機會是補簽文件，指兩年後才補造甚為罕見，因負責人員可能已離職或轉往其他地盤工作，而填寫RISC表格屬地盤日常程序，「這些紀錄是每日要做的，我不明他們為什麼沒填」。

報導指出，蘇耀坤直言若當時未有填寫RISC表格，兩年後才補造，等同沒任何文件證明施工質素，「其實有沒看過？無可能憑記憶記錄出來的」。他稱大橋若出現問題，需了解施工狀況，便缺文件證明，或需如紅磡站般鑿開石屎檢驗。

本身是大律師的立法會議員陳淑莊則指，事件顯示整個工程界監管制度似乎出現問題，又批評署方一直知情，卻對公眾隱瞞相關問題，做法非常不妥。報導說，陳淑莊表示，若有高層為求「補鑊」，要求從未落場檢查的工程師，在後補的RISC表格上簽名證實工序合格，可能已構成偽造文件，高層及工程師均可能要負上刑責。

「補簽不出奇」 地盤負責人：顧問公司都已驗收

另一方面，總承建商中國建築工程的地盤負責人承認「地盤有些少（補簽）不出奇」，但已向有關方面交回所有表格，「（表格）已交回，我看不到有什麼遺漏」。但土力工程處前處長陳健碩指出，落石屎前須簽表，兩年後補簽罕見。

明報報導，工程顧問公司奧雅納去年7月向總承建商中建發出的信件，工程中缺失大批RISC表格，該信件的收件人、總承建商中建的地盤負責人謝先生坦承有補簽部分RISC表格，但強調工程的每個工序均有經工程顧問公司奧雅納驗收，「顧問公司有幾百人在地盤……全部都有驗收、看過了、有相片、全部有紀錄」。

被問到既然有驗收，為何當時不簽RISC表格而要事後補簽，謝表示「（既然）都驗收了，RISC Form只是一個形式的情下上報」，又指非單一情，其他地盤也有類似情，又形容大橋工程較「敏感」。報導指出，但有工程界人士稱，一般情下工程師須在工地檢查及查看施工質素，確保無誤才簽署RISC表格，即使間中會出現後補簽署，但通常不會兩年後才補簽。土力工程處前處長陳健碩也指出，「我以前會檢查清楚（鋼筋），簽好文件，才讓下一工序進行」。他稱示不評論個別事件，但稱RISC表格通常不會兩年後才補簽。

據報導，觀景山至香港口岸段的每月環境監察及審核報告，涉及補簽的觀景山隧道通風管道鋪設混凝土板工程項目大多於2016年已「落石屎」。