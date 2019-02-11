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不讓帶豆花進地鐵 陸留學生直接潑向菲律賓警察

2019-02-11 10:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

一名大陸留學生因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全規定的...
一名大陸留學生因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全規定的警察。這名留學生隨後也被菲律賓警方逮捕。（網路照片）
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據大陸網路媒體《觀察者網》報導，當地時間9日上午，一名23歲的中國留學生張嘉樂（音譯）因攜帶豆花進入菲律賓曼達盧永市（Mandaluyong）博尼地鐵站，被安檢人員攔下要求其吃完再進站，但張嘉樂不僅拒絕，還一氣之下將豆花潑向對其解釋安全規定的員警。

張嘉樂隨後遭當地警方逮捕。CNN指出，張嘉樂可能因此而遭菲律賓驅逐出境。

曼達盧永是菲律賓馬尼拉大都會的城市之一，位於馬尼拉大都會區域的中心區域。

菲國南部和魯鎮（Jolo）大教堂上個月27日遭放置爆裂物，造成望彌撒的天主教徒及軍警21人死，100多人受傷。隨後30日，在距離馬尼拉以南約1,300公里的南部大城可塔巴托市（Cotabato）清真寺又發生手榴彈攻擊事件，導致6人受傷，其中2人傷重死亡。

為此，馬尼拉地區地鐵站加強安全管理，禁止乘客攜帶液體進站。

報導稱，9日上午8時30分左右，在該國學習服裝設計專業的中國留學生張嘉樂，攜帶豆花進入地鐵行李檢查區，被兩名安檢人員攔下。他們要求張嘉樂要在進站前將豆花吃掉，但張嘉樂拒絕。

隨後此事交由警方處理。正當警員克利斯托博（William Cristobal）向其解釋地鐵軌道3號線的安全規定時，張嘉樂竟一氣之下將豆花潑向該名警員。

地鐵方面在一份聲明中表示，張嘉樂在向員警道歉後獲釋。但曼達盧永市警方當日稍晚時表示，張嘉樂已被警方逮捕，被控直接攻擊等罪名。

在接受警方詢問時，張嘉樂稱自己並不會在地鐵上吃這杯豆花，「準備上車時還蓋上蓋子了」。她強調自己是被地鐵的規定激怒，才會做出如此舉動。

CNN報導稱，馬尼拉警察局長艾里薩（Guillermo Eleazar）表示，他們將在下周向移民局提交一份針對張嘉樂的驅逐出境令。

移民局發言人桑多瓦（Dana Krizia Sandoval）在一份聲明中稱，「我們將與交通部、國家首都地區警察局就此案進行協調。」

與此同時，交通部通訊主任里比然（Goddess Libiran）表示，「鑒於她（張嘉樂）表現出極其粗魯的行為」，地鐵交通3號線的管理部門正考慮禁止這名中國留學生進入所有車站。

一名大陸留學生因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全規定的...
一名大陸留學生因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全規定的菲律賓警察。（網路照片）
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一名大陸留學生（左）因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全...
一名大陸留學生（左）因遭制止將豆花進入馬尼拉的地鐵站，索性將豆花潑向為其解釋安全規定的菲律賓警察。（網路照片）
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馬尼拉留學生菲律賓

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