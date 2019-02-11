春節不打牌 浙江書法村舖紙尬字

2019-02-11 00:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



春節期間，在浙江常山東鄉村，村民們搬出桌子，舖上紅紙，不一會，隸書、行書、楷書、狂草躍然紙上。他們自寫春聯辭舊迎新，有「浙江省書法村」美稱。

中新社報導，浙江常山東鄉村自2005年成立農民書法協會後，書法協會會員從7個躍升到100多個，還打造出文化品牌—「浙江省書法村」。

「有些村民會從小字帖裡挑選，讓我們幫忙寫，也有些不識字的會讓我們幫著挑。」東鄉村書法協會會長方水清說，每年春節，協會農民會員都會寫春聯，有些「技癢」的村民也樂於自己動手寫上一副。

「以前過年，他估計還在打牌呢。」73歲的老人金正良，自從愛上書法後，為寫好一個「平安」埋頭苦練。「我種完田，有空就跑到村裡書法苑練練，打牌沒有寫字有意思」。耕作出身的金正良學習書法才一年，作品就在2018年12月入選家國情懷第三屆浙江書法村家訓家規家風主題書法展。

因寫春聯被點讚的還有「沒上完學，寫書法寫出名堂」的徐作軍。作為村裡書法協會的領頭雁，他寫的春聯受到許多村民歡迎，昔日的肉攤主憑藉「每晚必練」成了書法家，不僅成立書法工作室，還摘取浙江省「金蘭花」獎。

在東鄉村，得了空閒的老一輩愛上了書法，忙著學業的年輕人也不甘落下。高二學生胡佳藝經常利用寒暑假到書法苑練字，恰逢村裡組織新春寫對聯，她也趕著熱鬧動手為自家討個新年彩頭。