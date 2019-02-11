春節瘋運動 陸城市家庭新流行

2019-02-11 00:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近年來，愈來愈多大陸民眾以運動的方式度過春節假期。浙江大學公共體育與藝術部主任吳葉海表示，這與生活水平、方式與心態的變化密切相關。運動不僅能強身健體，還能錘鍊人的意志，對家庭而言也有利於增進感情。

新華社報導，24歲的北京女孩楊季娜「打卡」了豬年第一個5公里；正月初五，楊季娜又上了一堂新的尊巴課，音樂聲響起的一剎那，她覺得渾身的自信都被釋放了出來。她說，「原來新年和朋友一起出門都是逛街、吃飯、看電影之類的，現在帶著朋友去跳尊巴成了我最新的社交方式。」

除了自己享受揮汗如雨的快感，楊季娜還把這份來自運動的「小幸福」傳遞給了家人，她將母親拉進了尊巴課課堂，「她去了之後特別開心，覺得跟年輕人一起出汗，自己也年輕了不少」。

像楊季娜家一樣，今年春節許多大陸民眾選擇以運動的方式度過假期。在浙江杭州，位於萬松嶺之上的大明山滑雪場自農曆正月初一以來，平均每天進場滑雪的人數都在4000人以上，與去年同時段相比增幅明顯。

杭州大明山風景旅遊有限公司副總經理徐新表示，春節期間來自杭州、上海等地的家庭滑雪愛好者比較多，隨著冬奧會腳步的臨近，南方家庭在家門口參與冰雪運動的意願比以往更加強烈。為了應付龐大的客流，徐新已經連續多年春節假期沒有回家。

今年除夕，深圳的氣溫達到攝氏28.1度。「火熱」的春節，吹動了南國群眾運動的熱潮。「右手抓住，再上一次。」在深圳世界之窗景區，來自河南的7歲小朋友梁博涵在父親的鼓勵下正第一次嘗試攀岩。

今年春節期間廣州市體育局安排了50多項群眾體育活動，預計參與人數20萬人次，「燃燒卡路里」健身運動，逐漸成為大陸城市家庭過年新時尚。