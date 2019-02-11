年假最後一天 河南大雪擾春運

2019-02-11 00:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2月10日是農曆年假期最後一天，也是年假返程高峰期。中原腹地河南省突降一場範圍大、強度高降雪。大量上班族、務工者冒雪返程，交通受到影響。此外，返程客流持續攀升，僅長三角鐵路預計10日發送旅客202萬人次，同比增長7.3%；增開旅客列車356列。

據河南氣象部門介紹，2月9日20時至10日8時，河南省西部和沿黃及以北地區出現小雪天氣，局部中雪。截至10日8時，西部和沿黃及以北地區積雪1到3公分，其中靈寶最大積雪深度達7公分。 河南10日出現降雪，南陽、周口、安陽等多地發布道路結冰黃色預警，當地交通受影響。 中新社 分享 facebook

這場突然而至的降雪讓人歡喜也讓人愁。「朋友圈」裡各種曬雪景、打雪仗、堆雪人刷屏。不過，受降雪影響，也給諸多旅客帶來不便，鐵路、公路、航班大面積受阻。

河南省公安廳高速交警總隊當日提示，受降雪影響，該省境內各高速公路全部禁止七座以上客車通行。省會鄭州一夜大雪後已冰雪封城。鄭州交運集團各個汽車站班次大面積受影響，發往該省多城的50多個班次停運。

鄭州高鐵東站表示，受降雪影響，京廣、徐蘭線路均已限速運行。截止到當日10點30分，晚點列車達22趟。該站已啟動應急預案。河南機場集團通報稱，鄭州機場當日共有計劃航班650多架次，截至9時許，20多架次出港航班出現延誤。

此外，鐵路返程客流持續攀升，僅長三角鐵路預計10日發送旅客202萬人次，同比增長7.3%；增開旅客列車356列。中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路繼續加大運量，加開去北京、廣州、成都等長途方向，以及合肥、安慶、阜陽等去上海、杭州、南京等短途方向的旅客列車。 10日大陸多地出現返程客流高峰，圖為旅客在重慶北站北廣場候車室候車。新華社 分享 facebook

據統計，春運20多天來，長三角鐵路已累計旅客3682萬人次，同比增加315萬人次、增長9.36%。長三角鐵路9日發送旅客179.9萬人次，同比增加13.9萬人次、增長8.36%。

最新天氣預報顯示，中國大陸中東部地區仍有大範圍雨雪。因應雨雪影響，中國鐵路上海局集團公司將全力保障旅客平安有序出行。