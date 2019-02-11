福建村民 再造「火焰山」

2019-02-11 00:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



鳥瞰汀江國家濕地公園，綠色林海中一個約5000平方公尺的紅色斑塊略顯「扎眼」。這是村民張平在自家小院後，用鋼筋混凝土澆築的紅色假山和「荒漠」。這個他命名為 「火焰山」的地方，在今年春節假期裡為他帶來每天近15000元（人民幣，下同）的收入。

新華社報導，汀江國家濕地公園位於福建省龍岩市長汀縣，「火焰山」曾是當地人民關於水土流失的黑色記憶。歷史上，因為人口增長、商貿發展、戰亂頻發等因素，長汀大面積植被被破壞，紅色沙土裸露在外，「火焰山」因此得名。1985年，長汀縣水土流失面積達146.2萬畝，接近全縣國土面積的三分之一。

張平於2018年11月起興建的「火焰山」，模仿的正是長汀曾經水土流失的地形地貌。「現在周邊都是樹了，前幾年還建了濕地公園。新一代人、外來的遊客，根本想像不出原來『火焰山』有多可怕。我就是想讓現在的孩子們別忘了過去是什麼樣。」張平說。

在生態遭受破壞的土地上勞作，是痛苦的經歷。有當地百姓回憶說：「夏天，火辣辣的太陽曬在背上，真像是在『火焰山』一樣。」

30年前，和不少長汀百姓一樣，1971年出生的張平一度外出務工、做生意。2000年後，隨著綠色慢慢回到視野，張平又回家鄉。但貧瘠土地仍養活不了他，他就開機磚廠，用裸露的泥土為原料，生產磚頭。

長汀縣一直沒有放棄讓「火焰山」復綠的夢想，1983年福建省政府把長汀列為全省治理水土流失的試點。2000年至今，長汀水土流失治理工作連續被列入福建省為民辦實事項目，每年補助治理資金上千萬元，掀起治理熱潮。

隨著生態治理工作的推進，2014年張平的機磚廠也被列為禁止運營的項目。他看到周邊越來越好的生態環境，把機磚廠改成「生態農莊」，做起休閒生態旅遊。