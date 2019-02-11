港珠澳大橋、廣深港高鐵 人次創新高

2019-02-11 00:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



香港特區政府政務司司長張建宗10日發表網誌表示，2019年農曆年3天假期期間（即2月5日至7日）約有303萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，較2018年同期上升約22%。當中有近40萬人次經港珠澳大橋出入境，27萬人次經廣深港高鐵香港段西九龍站出入境，兩大基建人次均創通車新高。

中新社報導，張建宗在題為「把關香港、出入平安」的網誌中指出，香港是連接世界的國際樞紐，營商環境優越，治安良好，擁有世界級旅遊設施和獨特景點，吸引營商、旅遊、工作或學習的各地人士紛紛匯聚香港。

張建宗引述香港入境事務處記錄，2018年總出入境人次逾3.14億，較前年上升5.1%，訪港旅客出入境人次逾1.3億，亦較前年增加約11.4%。他指出，今年農曆年3天假期期間（即2月5日至7日）約有303萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，較2018年同期上升約22%。當中有近40萬人次經港珠澳大橋出入境，27萬人次經廣深港高鐵香港段西九龍站出入境，兩大基建均迎來通車後首個農曆年，出入境人次均創通車以來新高。

張建宗強調，香港邊境口岸的高效率是亞洲以致全球見稱。香港海關一直肩負著雙重角色，既要便商利貿，亦要維護社會福祉。2018年，海關執法案件達約2.26萬宗，檢獲物品總值超12億港元。海關的培訓將與時並進，並於各口岸引入先進的查驗設備，以提升執法能力、遏制罪案及便利清關。

張建宗表示，隨著港珠澳大橋及廣深港高鐵兩個陸路口岸開通，蓮塘╱香園圍口岸預期本年內落成，邊境口岸的工作將會更重要及更多元化，逐漸轉型至更SMART工作模式，即更安全、可衡量、自動化、風險管理為本和科技主導。