「舌尖上的雲南」 佛光山亮相

2019-02-11 00:06 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／高雄報導



2月4日到14日，雲南特色美食文化節活動在高雄佛光山舉行。著名滇菜大師偰煒表示，主辦方通過實物、視頻、圖片等方式，展出雲南飲食文化發展歷程、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材和雲南的綠色食品。 佛光山除夕夜，星雲法師（前中）為圍爐民眾祈福送吉祥。 圖／本報高雄傳真 分享 facebook

這次「舌尖上的雲南」飲食文化展，旨在讓台灣民眾走進雲南美食集「色、香、味、形、器」於一體的「舌尖」文化，展現雲南在食源開發、食具研製、食品調理、營養保健、飲食審美等方面的文化內涵。

據雲南省餐飲與美食行業協會楊竹晶先生介紹，這次共有10位滇菜大廚來到台灣。出行前，中國滇菜研發中心專門針對本次「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動，研發、設計了以雲南山珍為主的菜品。 著名滇菜大師偰煒（左二），介紹雲南美食。 圖／本報高雄傳真 分享 facebook

楊竹晶說：「我們從昆明帶了很多原材料，包括松茸、松露、蟲草花、羊肚菌等雲南野生菌乾貨，除了過橋米線、菌菇撈飯、豆花米線，我們還準備了各地州很有特色的小吃小點，收到民眾的回饋非常好，大家都蠻喜歡，也給了我們很多鼓勵。」

來自基隆的賴雅婷品嘗過豆參竹燕窩後開心地說：「今天我不僅體驗到了道地的雲南美食，知道了很多美食背後的故事，更透過這些故事，了解到一些雲南的傳統文化。」

而除夕夜的年夜飯，對來自雲南、參加「七彩雲南．相約台灣」活動的團員們來說，很特別。今年的活動在佛光山舉行，圍爐年夜飯開始之前，星雲法師親臨現場，為參加圍爐的民眾祈福。

兩岸一家親，雲台一家人。大年三十除夕夜，雲南、台灣兩地民眾歡聚佛光山、圍爐吃年夜飯，大家互相道賀，說吉祥話，拉家常、守新歲，和樂融融。席間，來自昆明市歌舞劇院的演員們，為大家帶來了展示雲南少數民族風情的歌舞表演－打歌，贏得陣陣喝彩。

身著少數民族服飾的演員，在輕盈靈秀的舞姿中，化身傳遞吉祥如意的使者，為大家送去新春的祝福，傣族「孔雀公主」現場向觀眾灑吉祥聖水。

此次「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動，把雲南豐富多彩的少數民族文化，通過美術書法攝影展、雲南民族文化表演、普洱茶文化交流聯誼以及雲南美食節等多種形式，向台灣民眾進行全方位的展示。