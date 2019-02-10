春節長假結束 遊子們返程後車廂塞滿的卻是...

2019-02-10 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



春節長假終於結束，遊子們陸續踏上返回工作崗位的路。大陸不少網友這兩天紛紛在網路上「曬」出自己的後車廂、行李箱到底都被父母塞了些什麼東西：媽媽包的餃子、老爸蒸的饅頭、奶奶熏的豬蹄……大家最後發現，原來「天下的媽媽都是一樣的」，離家時總行李箱總被塞滿父母的愛。

中新網10日在一篇題為「春節返程，你行李箱塞了啥」的文章寫道，「從東北到北京，1,000多公里，小楠離開家上大學已經進入了第八個年頭。其實按如今高鐵的速度，這樣的距離並不算遠。但這也無法阻止小楠媽媽在每個假期即將結束時，想方設法填滿女兒箱子的心思。」

「一開始，還覺得挺開心的，畢竟北京什麼都有卻不是家裡的味道。」那個時候，很多被她帶回北京的東西都是她自己要求的，後來她發現情況有些「失控」了。

從半斤松子到3斤松子、從一包泡菜到一箱泡菜、從一袋東北大米到一麻袋東北大米……這個進階過程，小楠的媽媽只用了不到兩年時間。「我現在根本不敢說自己想要什麼，不然行李箱可能得比我整個人還沉……哦，甚至有一年，行李箱裝不下了，我媽給我寄來的，結果因為裝得太實，包裝箱『炸』了…」

已經結婚了的思思也被父母填滿的行李箱搞得有些頭疼，「要不是有我老公拿著，我肯定拿不動，我有一次還秤了一下，一個箱子被塞得差不多四、五十斤重！」

婚後，思思每年春節都要年初二後才能回到娘家。從婆家到娘家的路途，她每年都要經歷兩次行李箱被除了衣服以外的東西塞滿的過程。「我現在回家都會多準備一個箱子，專門給兩位媽媽裝東西，我不只是她們的孩子，還是她們之間的『搬運工』啊！」

報導稱，「只有漂泊在外的人們才知道，一年到頭，只有這行李箱裡裝著的那些東西，是最能讓孩子感受到父母仿佛就在身邊。」

有網友說，「我們早都習慣報喜不報憂，他們無從知曉我們在外好是不好。一年到頭，只有這個小小的行李箱，會讓他們覺得自己對孩子還是『有用的』，我不忍心拒絕……」