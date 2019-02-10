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商家笑呵呵 5天假期百萬陸客訪港帶錢潮

2019-02-10 17:03世界日報 香港新聞組／香港10日電

港珠澳大橋5天內有超過97萬人次的內地旅客入境。 中國新聞社
港珠澳大橋5天內有超過97萬人次的內地旅客入境。 中國新聞社
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港珠澳大橋的出入境人數在農曆新年假期間屢創新高，5天內有超過97萬人次的內地旅客入境，較去年同期上升逾三成半。旅檢大樓內的商戶「旺丁亦旺財」，營業額遠超出預期，皆賺到笑容滿面。

文匯報報導，即使香港的農曆新年假期已經結束，來自珠海的旅客趕在內地新年假期結束前，來港參觀這項落成用不久的大型跨境基建。入境處昨日公布，年初四使用港珠澳大橋出入境的旅客有逾14萬人次，是繼羅湖及機場後最繁忙的口岸。

大橋香港口岸在通車初期有如「孤島」，旅檢大樓內商鋪十室九空，但有關情況自去年聖誕節開始已有改善，多間大型連鎖藥房及化妝品店先後進駐。近日經港珠澳大橋出境的旅客很多，不少人都會把握最後機會購物。一名化妝品店職員透露，公司營業額在大年初一至初三不但輕鬆達標，更達原訂銷售目標的700%。

配套不足 食肆選擇不足

報導指出，來自珠海的顏小姐與家人昨日一早乘港珠澳大橋穿梭巴士到港，之後在大橋香港口岸的人工島上短暫逗留後折返珠海。她讚歎大橋工程宏偉，在橋上看到的風景十分優美，認為大橋通車後從珠海來港變得更方便。

不過，她認為旅檢大樓內的配套仍然不足，指經大橋來港的旅客量多，但該處僅得一間食肆，以及一檔售賣飯糰的店舖，認為選擇不足，未能滿足旅客需求。

返家轉折 港人搭車不便

報導稱，香港市民謝小姐在珠海遊玩完後，昨日亦經港珠澳大橋返港，準備明日上班，但她步出旅檢大樓後卻面對搭車難的問題，家住粉嶺的她並沒有巴士可以直接回家，需在青嶼幹線收費廣場轉巴士，或到沙田轉港鐵。

她指自己是首次使用港珠澳大橋，認為經大橋到珠海及澳門較過往快，日後周末有更多離港遊玩的選擇，但期望巴士公司開設更多會經大橋的路線，方便市民。

明報報導，對於屯門、土瓜灣、東涌等多區有居民投訴旅客擾民，商務及經濟發展局長邱騰華稱，水貨客和遊客有不同的管理方法，對於水貨客，警方會針對北區和屯門等區的阻街店舖及水貨客等發告票。至於遊客，他舉例指出，政府已在九龍城等遊客較多的地方增加旅遊巴泊位，以及更改停車場入口位置等。

港珠澳大橋5天內有超過97萬人次的內地旅客入境。 中國新聞社
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港珠澳大橋香港巴士
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