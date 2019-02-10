香港景區人潮逼爆 錢潮豬籠入水

2019-02-10 17:00 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／香港10日電



香港人過農曆新年，除了說得最多的「恭喜發財」之外，還有一些偏門一點又跟豬有關的吉利話，如「發過豬頭」、「豬肥屋潤」、「豬籠入水」等。其中「發過豬頭」，意思是說發財發到好似豬頭那麼大，「豬籠入水」則指舊時運豬用月編之籠，一旦放水中，水即滾滾而來，而水為財。

對香港人來說，年初四是春節紅字假期結束，這時按慣例要盤點，各方傳來的訊息，香港這個春節因為多方數字都疊創新高，過得有點「豬籠入水」的意思。

「豬籠入水」是財來四方，香港今年春節官民緊盯兩大交通設施，港珠澳大橋和西九龍高鐵站。港府入境處說，到大年初三，香港各口岸共有超過119萬3千人次出入境，當中超過10萬4千人次經高鐵進出香港，港珠澳大橋則有15萬9千多人次使用，是高鐵和大橋通車以來的新高。平時略顯冷清的港珠澳大橋，這幾天都被稱為「迫爆」，港府運輸署說，由2月4日起至7天港珠澳大橋小型客車橋不收費，這是刺激因素之一。

港珠澳大橋和高鐵，都是香港跟大陸方面攤分收支，真正顯示香港「豬籠入水」立竿見影的是香港的觀光景點和大百貨商場。以最本土的景點來說，香港海洋公園春節爆滿，到初三中午被迫停止售票以限人流。遊人大增，可發大財，海洋公園年初四向員工派開工紅包，每封內裝1千2百港元（約台幣4681元）。

香港大地產商新鴻基地產說，其旗下12個百貨商場，至年初三的10天內，整體人流達1千2百萬人次，營業額高達8.2億港元，較去年分別上升百分之14及百分之17，這就是旺丁旺財。

觀光購物旺丁旺財紀錄，是香港人與觀光客共同創造的，「橫財就手」的紀錄主要由香港人自己創造。年初三香港豬年賀歲馬，沙田馬場人山人海，加上跑馬地馬場，共有10萬多人次入場，為歷年第二高，而十一場賽事的總投注額達17億多港元，只差4百萬港元就破歷史紀錄。

億元六合彩 開出4個好運9

另據大公報報導，年初五晚上開獎的六合彩新春金多寶，總投注額約2.95億元，創過去五年新高，頭獎六注中，每注獎金逾1千6百萬，高額彩金在新春假期裡揭起最後瘋狂。

不過，昨日開出號碼相當玄妙，19、29、39、49四個「9」字尾號碼，加上1及34號，特別號碼是43。適逢是2019年2月9日開彩，4個尾數9正有長長久久的寓意。堪輿學家吳佩孚表示，九字屬火，代表光明之象，也是喜慶數字，有利女性主政。他又表示，四個九字亦有否極泰來，祥瑞之兆，代表香港今年經濟民生情況，會較去年更好，港人怨氣亦會更少。