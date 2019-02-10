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港鐵屯馬線 最快11月局部開通

2019-02-10 16:10世界日報 香港新聞組／香港10日電

招標「預告」屯馬綫暫定11月通車。 世界日報記者高雪景／攝影
招標「預告」屯馬綫暫定11月通車。 世界日報記者高雪景／攝影
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港鐵沙中線工程問題不斷，通車日期屢現延宕。但在港鐵最新服務招標公告中顯示，沙中線屯馬線段自動收費系統設備維修保養服務暫定今年11月生效，東鐵過海段則暫定2022年1月生效，意指沙中線最快在上述日期局部開通。

大公報報導，沙中線連接多條現有鐵路線，是未來「東西走廊」及「南北走廊」核心部分。「東西走廊」即「屯馬線」，「屯馬線」原定2019年年中貫通，但其後紅磡站爆出工程問題，通車日期屢現變數，政府早前已要求港鐵研究沙中線局部通車，港鐵則未有定案。

報導指出，港鐵上月出版的最新通訊刊物「屯馬線通訊」，率先披露屯馬線多個車站的內部設計情況及工程進展，其中啟德站月台採用橙黃色為主調，車站出入口均採用流線型設計，頂部及側旁採用玻璃，以採集天然光；其月台採用橙黃色漆板配上傳統書法站名，部分牆身鑲有橙色、紅色及啡色的紙皮石。

車站出入口採流線型設計，頂部及側旁用上玻璃以採集天然光。顯徑站及鑽石山站則分別以淺綠色及墨綠色為主調，其中鑽石山站月台牆身還有類似方形鑽石切割的圖案。

報導稱，至於沙中線紅磡站工程被揭整體欠缺六成「檢查及測量申請表格」，警方於2月4日收到路政署報案，昨日派員到地盤辦公室調查，並檢走幾箱證物，包括六支紅磡站的鋼筋暫，未有人被捕。

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