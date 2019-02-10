大陸春節七天長假 全國出入境人員增長逾一成

2019-02-10 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據新華社10日報導，從大陸國家移民管理局所獲得的數據，2019年春節期間大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員1,253.3萬人次，與2018年春節相比增長10.99%。其中，入境622.2萬人次，增長9.51%；出境631.1萬人次，增長12.48%。

報導稱，春節期間，大陸民眾因私出入境增長最為明顯，共達722.2萬人次，較去年春節大幅成長15.97%，排名前十大的出境目的地依序為：泰國、日本、越南、韓國、新加坡、馬來西亞、美國和香港、澳門、台灣。

春節期間，成都、昆明、青島、重慶等機場相繼創單日出入境旅客人數歷史新高，深圳、珠海等毗鄰港澳的陸地口岸出入境人數增長較快，珠海拱北口岸單日出入境人員最高達到41.5萬人次。

其中，去年底剛新開通的廣深港高鐵西九龍和港珠澳大橋口岸均刷新本口岸單日出入境人次紀錄，分別達10.5萬人次和11.3萬人次。

另，10日是大陸春節七天長假的最後一天，預估將再有大量人潮將返回工作地。大陸中央氣象台預計，10日，陝西東南部、川西高原、華北南部、黃淮中西部、江淮、江漢、湖南西北部、貴州東北部等地將會有小到中雪或雨轉雪（雨夾雪），部分地區有大雪；貴州東部等地局地有凍雨，11日雨雪天氣應會有所減弱。

新華社稱，持續性雨雪天氣將對春運返程造成較大影響，民眾需及時關注所乘航班和車次訊息；自駕返程則應關注交通和氣象部門發布的最新訊息，提前規劃路線，行車注意路面積雪和結冰，謹慎駕駛。