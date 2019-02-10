親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美個容好過年 大陸女性重美白 男性求瘦臉

2019-02-10 13:55聯合報 記者林則宏╱即時報導

現在不少人都會選擇在春節長假前進行微整型，以便過年時能以更光鮮亮麗的外貌走親訪友。根據阿里巴巴發布的《春節健康消費報告》，大陸大量「90後」們趕著在年前瘦臉和植發，「60後」、「70後」男性則抓緊時間減肥瘦身。而基本上，大陸女性多熱衷美白，男性則普遍追求「瘦臉」。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，大陸不少民眾農曆年前早早就選擇了醫療美容服務，期望在春節前以最快的速度提升顏值。阿里巴巴旗下團購網「聚划算」1月23日推出「醫療美容服務專場」，當天就吸引超30萬人上線。

阿里健康電商平台從2018年12月至2019年1月的銷售數據來看，有21%的男性購買醫療美容產品。不過，與女性消費者們熱衷於美白針，追求皮膚白皙光滑不同的是，大陸男性則更在意自己的臉型，瘦臉針成為他們的「剁手」最愛。

從年齡來看，愛美而又敢於消費的「90後」（1990年至1999年出生者）已成為所有「變美」產品的絕對購買主力軍，其中最突出的要數植髮服務。

阿里健康電商平台醫療服務的消費數據顯示，年前購買植髮醫療服務的消費者中，90後占比超過57%。報導稱，看來「最早的一批90後已經開始禿了」。而80後占比29.1%、70後占7.1%。60後們則青睞「水光針」，希望自己能在春節前擁有水潤透亮的皮膚。

從城市別來看，大陸各地也各有不同偏好。以美女眾多而聞名的成都、重慶對美白針十分執著。廣州人則偏好玻尿酸，福州人買的最多的是植髮產品，昆明人偏好水光針，杭州人最愛購買口腔類醫療服務。

除顏值外，大陸民眾對身材也日益重視。從天貓醫藥平台上增肌蛋白粉等運動營養補充品，以及酵素、益生菌、膳食纖維等減肥瘦身類產品的銷售數據顯示，大陸男性一邊補充增肌蛋白粉一邊健身，占了這部分消費人群的65%。

女性則更「簡單直接」地選擇左旋肉堿、酵素、益生菌、膳食纖維餐等產品減肥瘦身，占比達到79%。

此外，各年齡段的男女在身材管理方面也呈現不同的偏好。大陸男性越年輕越愛健身增肌，越年長則越愛減肥瘦身；女性則剛好相反，越年長越愛增肌健身，越年輕越愛減肥瘦身。從地域來看，一線城市中最愛購買減肥瘦身、健身增肌產品的是首都北京。

越來越多大陸民眾會在春節長假前進行微整型，不少「90後」更趕著在年前進行瘦臉和植...
越來越多大陸民眾會在春節長假前進行微整型，不少「90後」更趕著在年前進行瘦臉和植發。（大陸網路照片）
分享

減肥健身春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

共產黨的逆襲！ 它告訴你為何「只有中國人可拯救地球」

2019-02-10 09:00

中國700萬人次新春出境 改瘋深度遊

2019-02-10 13:37

來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33

千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41

香江風情／豬籠入水 迭創新高

2019-02-09 23:55

4億陸客過年旅行 改瘋深度遊

2019-02-09 23:55

「龍江二號」星 拍下最美「月地同框」照

2019-02-09 17:28

中國養兒代價高 「二孩大省」山東也不想生了

2019-02-09 17:26

自駕遊雲南洱海 他竟在湖邊洗車、洗衣服…

2019-02-09 17:24

抄捷徑開上松花江 整輛客車凍在河中

2019-02-09 17:21

病情惡化？97歲賭王傳住進ICU

2019-02-09 17:19

亞視前主席邱德根獨女告繼母 要提早分產還債

2019-02-09 17:18

冷血虐狗！四個月犬遭扔下露台重傷 豪宅主人被捕

2019-02-09 16:04

疑冰箱短路起火 香港七犬葬身火海

2019-02-09 15:56

香港首度破獲外傭假結婚集團 主腦編相識劇本、酒店拍假生活照

2019-02-09 15:07

金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-09 13:54

冬季西遊記 包場絲路千古傳奇

2019-02-09 13:54

105歲老婦發紅包給74歲女兒 網友感動：在媽媽眼裡永遠是孩子

2019-02-09 11:03

崔永元新春第一爆 揭某陸警竟擁千萬港元巨款

2019-02-09 10:18

山東古城 花燈璀璨

2019-02-08 23:01

春節上海遊客人滿為患 較去年大增3成

2019-02-08 22:23

南京降大雪 班機迫降上海

2019-02-08 18:57

他狂砍女友勒斃再自縊 爆去年才求婚成功

2019-02-08 16:29

報讀英國大學中港生增逾兩成 人數超威爾斯地區學生

2019-02-08 15:52

遇車禍險死頓悟人生 香港巴裔青年盼當消防員救人

2019-02-08 15:52

福建解除非洲豬瘟封鎖 轉為非疫情省

2019-02-08 13:54

為香港求2019籤運 「家宅不吉、求財不遂」

2019-02-08 13:36

香港錢潮旺！賀歲賽馬投注額17.6億 歷年第2高

2019-02-08 13:36

人潮湧 新春內地遊客擠爆香港

2019-02-08 13:36

盤點春運路上奇葩事 有人喝醉、有人失憶、還有人馬大哈

2019-02-08 13:36

疑「祈福」超負荷 香港許願樹突塌

2019-02-08 13:36

養孩代價高 二孩大省山東也不想生了

2019-02-08 10:01

二代接班 台商老紡織廠化身上海文創地標

2019-02-08 04:32

大叔中年轉業 上海一圓年少文創夢

2019-02-08 00:41

終於結束了！福建非洲豬瘟解除封鎖

2019-02-07 23:08

春節香港東涌逼爆 4.6萬人經港珠澳大橋入境口岸排長龍

2019-02-07 22:34

香港大埔汀角路法拉利貨Van互撞四傷 貨車司機一度昏迷

2019-02-07 22:27

福建省非洲豬瘟疫區 全部解除封鎖

2019-02-07 16:12

陸藥監局稱 新興醫藥免疫球蛋白對愛滋病檢測呈陰性

2019-02-07 14:32
看更多

熱門文章

影／羨慕！紅包領太多 女童出動點鈔機數錢

2019-02-09 15:17

國泰航空陷勞資僵局 機師工會主席請辭後不排除罷工

2019-02-09 16:34

人民幣部分券別停止流通 4月底前快兌換

2019-02-09 16:46

共產黨的逆襲！ 它告訴你為何「只有中國人可拯救地球」

2019-02-10 09:00

「龍江二號」星 拍下最美「月地同框」照

2019-02-09 17:28

自駕遊雲南洱海 他竟在湖邊洗車、洗衣服…

2019-02-09 17:24

抄捷徑開上松花江 整輛客車凍在河中

2019-02-09 17:21

崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55

4億陸客過年旅行 改瘋深度遊

2019-02-09 23:55

中國養兒代價高 「二孩大省」山東也不想生了

2019-02-09 17:26

來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33

親北京港媒：美介入加深 或引發台海新危機

2019-02-09 15:16

杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊

2019-02-09 20:04

印度總理莫迪赴爭議邊境 惹陸緊張

2019-02-09 23:55

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

病情惡化？97歲賭王傳住進ICU

2019-02-09 17:19

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

冷血虐狗！四個月犬遭扔下露台重傷 豪宅主人被捕

2019-02-09 16:04

立陶宛國安報告：中共派間諜 影響各國對台立場

2019-02-09 23:55

千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41

A股豬年11日開盤 拚開門紅

2019-02-10 00:26

台資傳產業 變身文創園區

2019-02-10 00:29

香江風情／豬籠入水 迭創新高

2019-02-09 23:55

中國影視業數據流量造假成產業鏈

2019-02-09 17:29

中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43

中國富商澳洲居留權被取消 聲明喊不公

2019-02-09 17:17

兩岸人物／均瑤董座 膽大包天寫傳奇

2019-02-10 00:28

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

人行降準手法…不斷翻新

2019-02-10 00:26

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10

黃金投資 重獲青睞

2019-02-10 00:26

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

亞視前主席邱德根獨女告繼母 要提早分產還債

2019-02-09 17:18

香港首度破獲外傭假結婚集團 主腦編相識劇本、酒店拍假生活照

2019-02-09 15:07

疑冰箱短路起火 香港七犬葬身火海

2019-02-09 15:56

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

台灣達人 擅長修復文物

2019-02-10 00:28

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

手創聯盟藝品 專家驚艷

2019-02-10 00:29

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top