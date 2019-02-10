美個容好過年 大陸女性重美白 男性求瘦臉

2019-02-10 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



現在不少人都會選擇在春節長假前進行微整型，以便過年時能以更光鮮亮麗的外貌走親訪友。根據阿里巴巴發布的《春節健康消費報告》，大陸大量「90後」們趕著在年前瘦臉和植發，「60後」、「70後」男性則抓緊時間減肥瘦身。而基本上，大陸女性多熱衷美白，男性則普遍追求「瘦臉」。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，大陸不少民眾農曆年前早早就選擇了醫療美容服務，期望在春節前以最快的速度提升顏值。阿里巴巴旗下團購網「聚划算」1月23日推出「醫療美容服務專場」，當天就吸引超30萬人上線。

阿里健康電商平台從2018年12月至2019年1月的銷售數據來看，有21%的男性購買醫療美容產品。不過，與女性消費者們熱衷於美白針，追求皮膚白皙光滑不同的是，大陸男性則更在意自己的臉型，瘦臉針成為他們的「剁手」最愛。

從年齡來看，愛美而又敢於消費的「90後」（1990年至1999年出生者）已成為所有「變美」產品的絕對購買主力軍，其中最突出的要數植髮服務。

阿里健康電商平台醫療服務的消費數據顯示，年前購買植髮醫療服務的消費者中，90後占比超過57%。報導稱，看來「最早的一批90後已經開始禿了」。而80後占比29.1%、70後占7.1%。60後們則青睞「水光針」，希望自己能在春節前擁有水潤透亮的皮膚。

從城市別來看，大陸各地也各有不同偏好。以美女眾多而聞名的成都、重慶對美白針十分執著。廣州人則偏好玻尿酸，福州人買的最多的是植髮產品，昆明人偏好水光針，杭州人最愛購買口腔類醫療服務。

除顏值外，大陸民眾對身材也日益重視。從天貓醫藥平台上增肌蛋白粉等運動營養補充品，以及酵素、益生菌、膳食纖維等減肥瘦身類產品的銷售數據顯示，大陸男性一邊補充增肌蛋白粉一邊健身，占了這部分消費人群的65%。

女性則更「簡單直接」地選擇左旋肉堿、酵素、益生菌、膳食纖維餐等產品減肥瘦身，占比達到79%。