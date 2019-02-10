中國700萬人次新春出境 改瘋深度遊

2019-02-10 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



4億中國遊客過年旅行改瘋深度遊。中國新聞社 分享 facebook

今年春節中國遊客出境遊價格比去年高一成，但出遊人數仍比去年多三成，每人平均消費突破人民幣1萬元（約1482美元），且出國消費習慣逐漸從「購」向「遊」轉變，從熱門景點打卡轉向深入了解當地歷史文化，藝術文化的深度遊成為新選擇。

據攜程網等幾大線上旅遊平台數據顯示，今年春節期間有4億中國公民出遊，其中約700萬人次出境遊，涵蓋96個國家和地區的900多個旅遊目的地。以前中客對名牌商品盲目「買買買」少了，更注重實際需求和喜好，也更願意購買當地特產。

新華社報導，除了傳統的跟團遊，自由行的中客不斷增多。美食之旅、戶外徒步之旅、健康養生之旅、極地探險之旅，參觀博物館、名校、酒莊的行程更受歡迎。中客不要中式團餐而要體驗西餐；購物不再緊盯大牌名牌，而是以紀念品和手信為主；看景不再走馬觀花，更願逛逛小街小巷，走進當地傳統市場，感受國外食材菜價。

來自湖北的中客王威在巴黎購物時，沒有去老佛爺、巴黎春天等大型購物中心，而是選擇一家法國當地人常去的超市，購買紅酒、巧克力等本土貨。「買一些價格不高的特產，帶回去送家人朋友更意義。」

中國旅遊業者表示，每年親臨維也納新年音樂會的團組一票難求；「觀賽之旅」吸引大量體育愛好者；探索博物館和藝術名城的「藝術之旅」也很有市場，讓客人入住藝術主題酒店，深入探訪全球著名博物館，親臨全球藝術盛會。

在北京工作的創投業諮詢師何雯第一次到美國，首選的遊覽項目是參觀紐約大都會博物館，然後是去百老匯觀看音樂劇《芝加哥》。何雯說，「這個劇比較能反映美國真實文化，讓人更直觀了解當地的社會文化。」

此外，東南亞、海島等有簽證便利措施的短途旅遊，成為中客最集中的海外旅遊目的地，其中，泰國、越南、柬埔寨等國和既免簽又實行落地簽的印尼等表現亮眼。香港由於「一橋一鐵」（高鐵和大橋）兩個超級工程給香港旅遊帶來巨大動能，春節期間中客赴港持續增長。

長程方面，澳洲、紐西蘭，中東非的杜拜、阿拉伯聯合大公國、埃及等，熱度都上升；耶誕假期以來，冰島、芬蘭、義大利、西班牙、土耳其等深度遊產品火熱。大量遊客選擇一國遊，而非一次到訪歐洲七、八個國家，深度遊成為中客新選擇。