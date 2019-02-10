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來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33聯合報 記者林則宏╱即時報導

江蘇常熟是台商大陸主要投資地之一，截至去年底，常熟累計註冊台資企業已達538家，包括：廣達電腦、義聯集團、華新麗華、長春化工、威京集團等台灣知名企業都已先後來到常熟。目前常熟註冊台資超過61億美元，實際利用台資33.8億美元，形成了以電子資訊、鋼鐵、化工、精密機械、汽車零部件等為主的綜合性產業鏈結構。

2018年，常熟GDP已達人民幣2,400億元，在大陸全國百強縣中名列第四位。除經濟發達外，吳文化發祥地之一的常熟，更有著厚實的文化底蘊，歷史上人才輩出。據統計，從唐代至清末，常熟共出了進士485名，其中更有八位狀元。近代最為人熟知的，莫過於先後擔任過清同治、光緒兩代帝師的翁同龢。

翁同龢被稱為「中國維新第一導師」，為官40餘年，曾兩度出任軍機大臣，兼總理各國事務衙門大臣，並長期擔任工部、刑部、戶部尚書和都察院左都御史等重要官職，是清末重臣，更曾在1898年戊戌變法（或稱「百日維新運動」）中扮演重要角色。

位於常熟古城區翁家巷門的翁同龢故居，1990年由其後人捐獻給政府，常熟市人民政府將之設為翁同龢紀念館，並於1991年11月1日正式對外開放。整座翁氏故居占地面積約2,000坪，格局基本保持完整，是頗值得一覽的明清江南官宦宅第。

儘管翁同龢在歷史上評價不一，但其一生為官清正廉潔，尤其是翁氏家族「綿世莫如為善、振家聲還是讀書」、「富貴不足保，而詩書忠厚之澤可及予無窮」等家訓，在中共中央總書記習近平一再強調要「注重家教、注重家風」下，近年來在中國大陸也重新得到重視與宣揚。

常熟另一座著名的名人故居則是「曾園」。曾園是中國近代著名文學家曾樸的故居，曾樸的名著《孽海花》被譽為清末四大譴責小說之一。其長子曾虛白在國民政府遷台後曾任中央通訊社社長、國立政治大學新聞學系主任兼新聞研究所所長，在台灣的新聞教育史上具有舉足輕重的地位。

1974年曾虛白80大壽時，將各界壽禮捐設成立的「曾虛白先生新聞獎」，至今仍被台灣新聞從業人員視為極大的榮譽。

而來到常熟，更不能錯過曾被宋美齡連道三聲好的「蕈油面」。位於常熟興福禪寺「望岳樓老麵館」的蕈油麵是常熟傳統的特色麵點，據稱早年是寺內出家人日常食用的麵食，以常熟虞山春秋季節雨後盛產的一種野生菌－松樹蕈熬製而成，味道鮮美異常，非一般菌菇可以比擬，因此贏得「素中之王」美名。

當地傳說，1947年10月某日，宋慶齡、宋美齡姐妹遊罷興福禪寺後，來到寺外小憩。在嚐到蕈油面後，不禁連聲稱道：「好、好、好，想不到小地方竟有這麼好吃的菜和麵」。被宋氏姊妹連聲讚好，讓蕈油面從此聲名遠播。今天來到常熟，若沒吃一碗蕈油面，恐會被認為是虛來一回了。

虞山綠茶、大排（排骨）、爆魚、薑絲、香菜、香椿頭、時令蔬菜，是品嚐常熟蕈油麵的「...
虞山綠茶、大排（排骨）、爆魚、薑絲、香菜、香椿頭、時令蔬菜，是品嚐常熟蕈油麵的「標配」。常熟市台辦／提供
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常熟曾園為典型江南庭園，是中國近代著名文學家曾樸故居。特派記者林則宏／攝影
常熟曾園為典型江南庭園，是中國近代著名文學家曾樸故居。特派記者林則宏／攝影
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常熟興福禪寺旁「望岳樓老麵館」的蕈油麵，為當地著名美食。特派記者林則宏／攝影
常熟興福禪寺旁「望岳樓老麵館」的蕈油麵，為當地著名美食。特派記者林則宏／攝影
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來到常熟興福禪寺除品嚐寺院旁著名的蕈油麵，更不能不知唐代詩人常建所寫的「題破山寺...
來到常熟興福禪寺除品嚐寺院旁著名的蕈油麵，更不能不知唐代詩人常建所寫的「題破山寺後禪院」：「清晨入古寺，初日照高林；曲徑通幽處，禪房花木深。山光悅鳥性，潭影空人心；萬籟此都寂，但餘鐘磬音。」破山寺即今日的興福禪寺。特派記者林則宏／攝影
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常熟曾園為典型江南園林，是中國近代著名文學家曾樸故居。特派記者林則宏／攝影
常熟曾園為典型江南園林，是中國近代著名文學家曾樸故居。特派記者林則宏／攝影
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常熟翁同龢紀念館內的「綵衣堂」，取中國24孝故事中春秋老萊子「綵衣娛親」之意。特...
常熟翁同龢紀念館內的「綵衣堂」，取中國24孝故事中春秋老萊子「綵衣娛親」之意。特派記者林則宏／攝影
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翁同龢曾為清同治、光緒兩代帝師，更被稱為「中國維新第一導師」。特派記者林則宏／攝...
翁同龢曾為清同治、光緒兩代帝師，更被稱為「中國維新第一導師」。特派記者林則宏／攝影
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在常熟曾園內從任一角度望去，都能看見如畫的江南園林美景。特派記者林則宏／攝影
在常熟曾園內從任一角度望去，都能看見如畫的江南園林美景。特派記者林則宏／攝影
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常熟興福禪寺旁「望岳樓老麵館」的蕈油麵曾被譽為「素中之王」，但如今一般都會再搭配...
常熟興福禪寺旁「望岳樓老麵館」的蕈油麵曾被譽為「素中之王」，但如今一般都會再搭配大排（排骨）、爆鱼等「澆頭」。特派記者林則宏／攝影
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常熟曾園內所陳設曾樸名著之一《孽海花》。特派記者林則宏／攝影
常熟曾園內所陳設曾樸名著之一《孽海花》。特派記者林則宏／攝影
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