千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



紅木家具進入中國人的生活自明初始，盛於明清兩朝，其中以蘇作紅木最具代表性。江蘇常熟又是蘇作紅木家具重鎮，迄今仍擁有300多家紅木家具生產企業，並享有「中國紅木家具之鄉」的美譽。

而在為數眾多的紅木企業中，東方紅木家具有限公司董事長姚向東，無疑是透過蘇作紅木工藝與文化積極推動兩岸交流的第一人，其代表作是2015年邀集兩岸20多位木雕大師，歷時半年時間，共同完成的紅木雕刻版《富春山居圖》。

《富春山居圖》是元代四大畫家之一黃公望，在他80歲至82歲間完成的長卷畫作，被後世譽為「畫中之蘭亭」，也是中國古代水墨山水畫的巔峰之筆。黃公望生於常熟，卒後亦葬於常熟虞山。

《富春山居圖》流傳至清世祖順治七年庚寅（1650），收藏者雲起樓主人吳洪裕臨終之際，以此卷火殉，幸經家人救出，但也因火毀損而分為兩段。前一段《剩山圖》，橫51.4公分，由浙江省博物館收藏；後一段《無用師卷》，橫636.9公分，則藏於台北國立故宮博物院。

在過去360餘年間，兩段原蹟不曾在同一地展出過。2011年6月初，浙江省博物館同意出借《剩山圖》赴台，《富春山居圖》方得以在台北故宮合併展出，重現《富春山居圖》原貌，這也成為當年兩岸文化交流的一大盛事。

由於黃公望與常熟的深厚淵源，2015年4月，在常熟市台辦、常熟日報社共同策劃下，由常熟東方紅木家具有限公司負責承製紅木雕刻完整版的《富春山居圖》。

這件紅木雕刻作品用料為長10.16公尺、寬385公分的緬甸花梨木，框架為大葉紫檀，重約3噸。由兩岸20多名匠師分別採淺浮雕、透雕、鏤雕、陽雕、陰雕等不同的雕刻手法，歷時近半年才完成。

2016年3月，這件立體版的《富春山居圖》紅木雕刻，曾跨海來到苗栗三義木雕博物館展出，吸引不少台灣民眾前往一睹這件精美的藝術鉅作。東方紅木家具有限公司董事長姚向東說，要以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在於如何善用木材的天然紋理來體現出自然山水。

他透露，這件《富春山居圖》紅木雕刻所使用的木料，為原長達15公尺、直徑超過1.4公尺的千年花梨木，藏於他的工廠已經多年。因為是非常難得的上等木料，他一直沒捨得拿來做成家具。當年完工後要赴台灣展出，還因太長裝不進貨櫃，最後只好忍痛裁為兩段，再以榫卯結構合為一體。

對於這件作品目前市值，姚向東表示，「這不好說」。目前這件木雕的保險金額是人民幣2,000萬元（約新台幣9,000萬元），但曾有人開出人民幣5,000萬元的高價希望收購，但被姚向東婉拒了。

姚向東強調，這件作品是唯一的，是藝術品不是商品，未來更將作為「東方木雕博物館」成立後的鎮館之寶。東方木雕博物館並計畫與苗栗三義木雕博物館結為姐妹館，借鑒三義木雕博物館的布展經驗，共同推廣兩岸及國際工藝大師的藝術精品。

除促成兩岸木雕名師共同完成《富春山居圖》紅木雕刻，姚向東還曾於2016年、2017年連續兩年舉辦兩岸文創設計大賽，第三屆「黃公望兩岸文創設計大賽」，也已於去年11月9日展開，作品徵集將至今年4月21日止。

本屆設計大賽要求以木質材料為基礎，以黃公望畫作體現的生活美學為主題進行創作，分為傳統工藝、時尚文創、生活家居產品和旅遊文化產品四個組別，首獎獎金人民幣5萬元（或新台幣20萬元）。

姚向東說，為鼓勵更多兩岸木雕工藝師參賽，得獎者未來還能以智慧財產權入股的形式參與文創品牌育成，分享更多日後的創作收益。