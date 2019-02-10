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千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41聯合報 記者林則宏╱即時報導

紅木家具進入中國人的生活自明初始，盛於明清兩朝，其中以蘇作紅木最具代表性。江蘇常熟又是蘇作紅木家具重鎮，迄今仍擁有300多家紅木家具生產企業，並享有「中國紅木家具之鄉」的美譽。

而在為數眾多的紅木企業中，東方紅木家具有限公司董事長姚向東，無疑是透過蘇作紅木工藝與文化積極推動兩岸交流的第一人，其代表作是2015年邀集兩岸20多位木雕大師，歷時半年時間，共同完成的紅木雕刻版《富春山居圖》。

《富春山居圖》是元代四大畫家之一黃公望，在他80歲至82歲間完成的長卷畫作，被後世譽為「畫中之蘭亭」，也是中國古代水墨山水畫的巔峰之筆。黃公望生於常熟，卒後亦葬於常熟虞山。

《富春山居圖》流傳至清世祖順治七年庚寅（1650），收藏者雲起樓主人吳洪裕臨終之際，以此卷火殉，幸經家人救出，但也因火毀損而分為兩段。前一段《剩山圖》，橫51.4公分，由浙江省博物館收藏；後一段《無用師卷》，橫636.9公分，則藏於台北國立故宮博物院。

在過去360餘年間，兩段原蹟不曾在同一地展出過。2011年6月初，浙江省博物館同意出借《剩山圖》赴台，《富春山居圖》方得以在台北故宮合併展出，重現《富春山居圖》原貌，這也成為當年兩岸文化交流的一大盛事。

由於黃公望與常熟的深厚淵源，2015年4月，在常熟市台辦、常熟日報社共同策劃下，由常熟東方紅木家具有限公司負責承製紅木雕刻完整版的《富春山居圖》。

這件紅木雕刻作品用料為長10.16公尺、寬385公分的緬甸花梨木，框架為大葉紫檀，重約3噸。由兩岸20多名匠師分別採淺浮雕、透雕、鏤雕、陽雕、陰雕等不同的雕刻手法，歷時近半年才完成。

2016年3月，這件立體版的《富春山居圖》紅木雕刻，曾跨海來到苗栗三義木雕博物館展出，吸引不少台灣民眾前往一睹這件精美的藝術鉅作。東方紅木家具有限公司董事長姚向東說，要以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在於如何善用木材的天然紋理來體現出自然山水。

他透露，這件《富春山居圖》紅木雕刻所使用的木料，為原長達15公尺、直徑超過1.4公尺的千年花梨木，藏於他的工廠已經多年。因為是非常難得的上等木料，他一直沒捨得拿來做成家具。當年完工後要赴台灣展出，還因太長裝不進貨櫃，最後只好忍痛裁為兩段，再以榫卯結構合為一體。

對於這件作品目前市值，姚向東表示，「這不好說」。目前這件木雕的保險金額是人民幣2,000萬元（約新台幣9,000萬元），但曾有人開出人民幣5,000萬元的高價希望收購，但被姚向東婉拒了。

姚向東強調，這件作品是唯一的，是藝術品不是商品，未來更將作為「東方木雕博物館」成立後的鎮館之寶。東方木雕博物館並計畫與苗栗三義木雕博物館結為姐妹館，借鑒三義木雕博物館的布展經驗，共同推廣兩岸及國際工藝大師的藝術精品。

除促成兩岸木雕名師共同完成《富春山居圖》紅木雕刻，姚向東還曾於2016年、2017年連續兩年舉辦兩岸文創設計大賽，第三屆「黃公望兩岸文創設計大賽」，也已於去年11月9日展開，作品徵集將至今年4月21日止。

本屆設計大賽要求以木質材料為基礎，以黃公望畫作體現的生活美學為主題進行創作，分為傳統工藝、時尚文創、生活家居產品和旅遊文化產品四個組別，首獎獎金人民幣5萬元（或新台幣20萬元）。

姚向東說，為鼓勵更多兩岸木雕工藝師參賽，得獎者未來還能以智慧財產權入股的形式參與文創品牌育成，分享更多日後的創作收益。

姚向東期盼，在逐步將更多黃公望畫作化為木雕藝術後，2020年左右能隨同《富春山居圖》紅木雕刻再度來台灣展覽，讓台灣民眾欣賞到更多蘇作紅木之美。

常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東介紹這件當年邀集兩岸20多位木雕大師，歷時半...
常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東介紹這件當年邀集兩岸20多位木雕大師，歷時半年時間才完成的紅木雕刻版《富春山居圖》，就有說不完的故事。特派記者林則宏／攝影
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常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東表示，以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在...
常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東表示，以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在於如何善用木材的天然紋理來呈現自然山水。特派記者林則宏／攝影
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《富春山居圖》紅木雕刻連原畫上的印章都如實呈現。特派記者林則宏／攝影
《富春山居圖》紅木雕刻連原畫上的印章都如實呈現。特派記者林則宏／攝影
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常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東不僅是大陸紅木家具業知名的企業家，近年來更透...
常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東不僅是大陸紅木家具業知名的企業家，近年來更透過蘇作紅木工藝與文化積極推動兩岸交流。特派記者林則宏／攝影
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常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東表示，以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在...
常熟東方紅木家具有限公司董事長姚向東表示，以木雕呈現《富春山居圖》，最困難之處在於如何善用木材的天然紋理來呈現自然山水。特派記者林則宏／攝影
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這件紅木雕刻作品用料為長10.16公尺、寬385公分的緬甸花梨木，框架為大葉紫檀...
這件紅木雕刻作品用料為長10.16公尺、寬385公分的緬甸花梨木，框架為大葉紫檀，重約3噸，由兩岸20多名匠師分別採淺浮雕、透雕、鏤雕、陽雕、陰雕等不同的雕刻手法，歷時近半年才完成。特派記者林則宏／攝影
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