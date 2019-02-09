亞視前主席邱德根獨女告繼母 要提早分產還債

2019-02-09 17:18 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



亞視前主席邱德根的獨生女邱美琪，大年三十晚（4日）入稟高等法院，要求繼母兼邱德根遺產管理人邱裘錦蘭，於接獲法庭命令14天內交代遺產帳目，並預先分配部分遺產予她；原因是邱美琪欠下巨額債款，且屢遭追債，希望分得家族遺產來還債。

綜合媒體報導，邱美琪總欠債逾5000萬港元（約630萬美元），去年曾先後遭三家財務公司入稟追債。

另外，她還涉嫌拖欠一間公司500萬美元（約3900萬港元），被債主入稟申請破產，案件稍早於上月底在高等法院提訊，邱美琪一方承認欠款，但強調她有權繼承家族遺產，應該足以還債，盼與債主商討和解。不過，債主一方認為遺產分配沒有時間表，且欠款數目龐大，和解機會渺茫。案件押後至2月18日，交由負責破產案的法官審理。

報導指出，已故遠東發展有限公司創辦人邱德根，有「亞視之父」之稱，於2015年3月去世，享年90歲。邱德根有7子1女，邱美琪為獨女，為邱德根與首任妻子裘錦秋所生。

邱德根最為人熟悉的，就是開辦荔園。荔園於70年代在港曾叱一時，只有數百元身家的戲院帶位員邱德根，搖身一變成億萬上市公司富豪，70年代先後上市三家公司遠東發展、遠東科技及遠東酒店。

據報導，荔園遊樂場1949年4月16日開業，曾是香港規模最大型的遊樂場；1961年，邱德根購入荔園，增設「宋城」；1997年3月31日，在香港回歸前，荔園與「宋城」一併結業。荔園結業後，邱德根曾向港府提議在大嶼山另闢土地重置荔園，但當時官員認為荔園的知名度和設施對內地遊客無吸引力，所以有關建議一直只聞樓梯響。

報導稱，邱德根的兒子邱達根為了圓逝世父親的荔園夢，2015年5月向港府短期租賃中環新海濱，並以「荔園Super Summer 2015」為名重開，不過開放日期僅從當年6月26日至9月共70多天。