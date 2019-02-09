病情惡化？97歲賭王傳住進ICU

2019-02-09 17:19 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



「賭王」何鴻燊昨天傍晚傳出病情惡化入住ICU(深切治療部、加護病房)，醫護進行急救，但醫師囑咐家人不要離開醫院，香港媒體目擊何家眾房太太、子女人先後進出養和醫院，不過何家人都否認賭王病情有變化。 聯合報系資料照片 分享 facebook 「賭王」何鴻燊昨天傍晚傳出病情惡化入住ICU(深切治療部、加護病房)，醫護進行急救，但醫師囑咐家人不要離開醫院，香港媒體目擊何家眾房太太、子女人先後進出養和醫院，不過何家人都否認賭王病情有變化。

高齡97歲的何鴻燊雖說去年才宣布退休，但近年常在養和醫院調養身體，香港01報導，賭王2014年兩度入院傳出病重消息，至2015年他恢復精神，拍片支持二房超儀拍攝電影。2015年11月，他在養和醫院過生日，據悉獲安排入住面積2000呎的秀群套房，有完善的醫療設備及醫生團隊照料，照片中的他開懷大笑。而去年11月，他同樣在養和醫院度過97歲生日，與家人的合照中他戴了墨鏡。

蘋果日報報導，何鴻燊昨晚6時許突然傳出處於器官衰竭狀態，媒體拍到何家人相繼趕到醫院探視，其中包括甚少露面的大房長女何超賢、孫女何家華、二房次女何超鳳、三房陳婉珍與次女何超蓮，而四房梁安琪則於晚上9時到醫院。

報導稱，她們都口徑一致否認賭王病情有變化，三太太及四太太還向媒體發紅包。何超蓮則以短訊回覆媒體表示：「He`s okay（他還好），先前已經向記者說過沒有進ICU，我是來討紅包的。」

根據美國《富比世》2010年全球富豪榜，何鴻燊資產高達20億美元；但據報導，賭王多數資產已轉移至子女名下。