自駕遊雲南洱海 他竟在湖邊洗車、洗衣服…

2019-02-09 17:24 世界日報 中國新聞組／北京9日電



雲南大理洱海以美景聞名，春節期間，吸引許多自駕客開車前往旅遊。沒想到，一位車主居然在洱海邊洗車、洗衣服，不但引起網路上的撻伐，更引來相關單位的調查。事後車主也感到後悔，開車回到大理，接受處罰。

綜合媒體報導，洱海是中國第七大淡水湖泊，雲南省第二大高原湖泊。因其良好的水質和周邊優美的環境，吸引著各地的遊客前來遊玩。

為了保護洱海環境，自2018年以來，大理州持續深入推進洱海保護治理「七大行動」，果斷採取系列措施保護洱海，提升和穩定洱海水質。規定凡是在洱海水域內、灘塗地，洗車、駕駛車輛的行為都將受到處罰。

網友爆料，一輛四川牌照轎車車主7日下午在洱海邊洗車、洗衣服，8日上午已經離開大理。

四川省遂寧市官方微博發布通報稱，「車輛清洗乾淨了又怎樣？內心乾淨才是真的好！你不僅欠洱海，還欠遂寧一個道歉」。

經大理市洱海管理局，洱海派出所與當事人聯繫後，目前當事人已在返回大理路上，當事人對自己的行為感到後悔，願意接受處罰。

大理市洱海保護管理局對車主處以2000元（約296美元）處罰。車主對自己的行為深表歉意，也非常自責，向大理的朋友說聲對不起，也表示以後會遵守相關的法規。

除了有遊客在大理洱海邊洗衣服洗車，又有遊客8日被發現在洱海邊燒烤。對這些破壞洱海生態環境的行為，當地政府已介入調查。