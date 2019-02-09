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中國養兒代價高 「二孩大省」山東也不想生了

2019-02-09 17:26世界日報 中國新聞組／北京9日電

山東是中國「最愛生孩子」省份，但2018年1至11月統計顯示，青島出生數下降21.1%，二孩出生數下降29%；連經濟條件佳的青島都不想生，引發外界擔憂中國新生人口數恐遽降。

山東能贏得「最愛生孩子」美譽，起因是一度僅用五個月時間，就生出中國放寬二孩政策後的四分之一新生兒；不過，2018年的數據顯示，青島、聊城、煙台、德州等市的出生人口降幅明顯，「二孩大省」也不想生了。

北京日報引述山東社會科學院人口研究所所長崔樹義表示，「山東的生育情況是全國的晴雨表，很有代表性」，但是山東2018年出生人口數比2017年「少是肯定的了，而且從目前公布的資料看，下降幅度還不小」。

全面二孩」生育率未提升

報導稱，在1960、1970年代，一對中國夫婦通常會生育三個以上孩子。1980年代因執行計畫生育政策，通常只生一個孩子，但仍有不少家庭寧願被罰錢，也要生二孩。

然而，中國官方近年來將生育政策從「單獨二孩」放開為「全面二孩」後，中國的生育率並沒有太多提升。中國國家統計局數據顯示，「單獨二孩」放開後，2014年出生人口為1687萬，比2013年增加不到50萬。

2017年 出生人口少63萬

至於「全面二孩」放開後，2016年出生人口為1786萬，創下2000年以來新高紀錄。但2017年，中國全年出生人口又降至1723萬，比2016年少了63萬。

就人口替代看，2.1的總和生育率是實現與維持代際更替的基本條件。亦即，當一個國家的總和生育率下降至2.1以下時，人口總數最終將開始萎縮。

中國的總和生育率到底多少？人口專家的觀點並不一致。先前發布的「人口與勞動綠皮書」稱，如果總和生育率（每個婦女平均生育子女數）一直保持在1.6，人口負成長將提前至2027年。

6→1.6 生育率降速破天荒

全球化智庫特邀高級研究員黃文政去年接受媒體採訪時認為，從長遠來看，預計中國生育率只有1.2左右，遠遠達不到1.6的水準，因此人口負成長的轉折點肯定會比2027年早。

恒大研究院任澤平團隊則指出，中國生育率下降速度在國際上前所未有。據聯合國統計，1950至2015年美國總和生育率從3.3降至1.9，日本從3降至1.4，印度從5.9降至2.4，而中國的降幅卻是從6遽降至1.6。

至於中國夫妻變「佛系」不願生育原因，任澤平團隊在「中國生育報告2019」指出，住房、教育、醫療等直接成本高是抑制生育行為的「三座大山」。

報告稱，2004至2017年，房貸收入比從17%增至44%。1998年房改以來，房價整體保持大幅上漲，給家庭撫養孩子和為子女結婚購房帶來了很大壓力。

教育方面，1997至2017年，中國公立幼稚園在讀人數比率從95%降至44%。公立幼稚園供給大幅下降，許多家庭被迫選擇價格昂貴的私立幼稚園，是學前教育費用高昂的一個重要原因。

最後是醫療費用持續上升，報告指出，1995至2017年，居民醫療保健支出上漲22.4倍，遠超可支配收入9.2倍的漲幅。

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