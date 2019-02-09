「龍江二號」星 拍下最美「月地同框」照

2019-02-09 17:28 世界日報 中國新聞組／北京9日電



英媒稱中國衛星拍下「迄今最棒」月地同框照。 世界日報記者黃瓊慧 分享 facebook 中國哈爾濱工業大學自主研製的微星「龍江二號」，近日在月球軌道上拍下了「迄今為止最美的地球和月球的同框照片」。有關照片也完美展示月球的「黑暗面」。

參考消息網引述英國獨立報報導，中國的衛星日前拍出了可能是迄今為止最棒的地球和月球合影。

據報導，這張照片展示了月球的「黑暗面」——從地球上基本看不到的月球背面，因為月球一直只有一面朝向地球。照片背景裡還能看到地球，因為拍照的衛星距離月球更近，照片上的地球顯得小小的。顛覆傳統「地大月小」的印象。

報導稱，能夠照出這張照片是因為中國的「龍江二號」衛星正在繞月飛行。這顆衛星2018年6月進入繞月飛行軌道，是跟隨「鵲橋」中繼星一起發射的。「鵲橋」正在忙碌工作，幫助工程師與正在月球背面探測的嫦娥四號著陸器進行溝通。

此前為了不干擾嫦娥四號在月球降落的行動，「龍江二號」有一段時間處於無線電靜默狀態，現在「龍江二號」又開始工作。這讓科研人員有機會拍攝更多月球和地球的照片。

新照片就是此類工作的一部分，位於荷蘭的德溫厄洛射電望遠鏡向衛星發送指令，成功拍攝並接收這張照片。

報導稱，雖然很可能不是最後一次，但這張照片可能是「龍江二號」迄今為止最棒的地球和月球的同框照片。