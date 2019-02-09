香港首度破獲外傭假結婚集團 主腦編相識劇本、酒店拍假生活照

2019-02-09 15:07 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



香港首度破獲外傭假結婚集團，主腦編相識劇本、酒店拍假生活照。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港入境處首次搗破安排外籍家庭傭工及內地人假結婚的犯罪集團，集團通過假結婚騙取通行證或受養人簽證，令外傭繼續在港逗留，並安排假結婚配偶到時鐘酒店拍攝生活照，通訊時也使用暗語溝通，減低被偵查的風險。集團37人被拘捕，主腦昨在區域法院被判五項罪名成立。

文匯報報導，一名前女保安員夥同懂印度和尼泊爾語言的友人組成假結婚集團，誘使在港工作的外傭付款4萬至15萬港元（下同，約5096至1萬9111美元）假結婚，以獲取受養人身分。

集團還透過手機App招攬港人或內地人參與假結婚，內地人若要獲得受養人身分要支付7萬元，而港人會獲得2萬至6萬元報酬。該集團運作約兩、三年，涉及犯罪金額約200萬元。

入境處助理處長馮伯豪指出，案件涉約20宗假結婚個案，已拘捕17名男子和20名女子，當中有22名港人、兩名內地人、13名外傭。所有被捕人中，11人因串謀欺詐及其它罪行被判監10個月至18個月，4人等候判刑，昨在區域法院被裁定罪名成立的集團女主腦。

據報導，馮伯豪表示，該處2017年3月追查一名港男和內地女子重婚案時，兩人承認透過集團安排假結婚，調查人員在涉案女子的手機中，發現一張集團女主腦身穿保安員制服的相片，從而鎖定身分。

同年5月，調查科首先拘捕55歲女主腦，並在其寓所檢獲大量虛假的結婚文件，包括有香港居民的身分證副本、內地居民通行證副本、在港工作的外籍家庭傭工的外國護照副本、結婚證書、帳簿和租約等文件，之後又檢獲「相識經過」劇本，以及在酒店拍攝的假生活照，甚至私密照。