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崔永元新春第一爆 揭某陸警竟擁千萬港元巨款

2019-02-09 10:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國大陸名嘴崔永元在其個人實名認證微博發文稱，一名姓名為「LIN FENG」（漢語拼音）的大陸警察，在香港和大陸有巨額存款超過5000萬港元，在香港還有物業。港媒報導，崔永元並提及「公安部刑偵局」的官方微博，要求「速查這個王八，因為它還不斷受到重用」。

香港明報引述崔永元在爆料微博上貼的圖片顯示，名為「LIN FENG」的大陸警察，在香港匯豐銀行的帳戶餘額達37,788,537.50港元，他並在九龍塘崗村道持有物業。

此外，該名警察在中國工商銀行深圳支行的帳戶，亦存有16,878,332.65元人民幣。依照常理，以一名大陸警察的正常收入水平，不可能擁有如此巨額財富。

崔永元的爆料，在大陸微博引起高度關注。目前，暫未有任何官方機構回應。

報導指，崔永元是前央視名嘴，也是第十一屆、第十二屆全國政協委員。去年，崔永元炮轟大陸知名影星范冰冰涉嫌偷稅漏稅，最終導致范冰冰被國稅總局追繳及罰款，各項共計約8.84億人民幣。

去年底，崔永元又爆料「陝西千億礦權案」卷宗在中國最高法院「被盜走」。此事引發輿論譁然，中央政法委1月8日宣布將牽頭並聯合多部門調查該案件。

崔永元在微博公開涉事大陸警察的銀行帳戶資料。（微博截圖）
崔永元在微博公開涉事大陸警察的銀行帳戶資料。（微博截圖）
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