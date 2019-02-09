崔永元新春第一爆 揭某陸警竟擁千萬港元巨款

2019-02-09 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國大陸名嘴崔永元在其個人實名認證微博發文稱，一名姓名為「LIN FENG」（漢語拼音）的大陸警察，在香港和大陸有巨額存款超過5000萬港元，在香港還有物業。港媒報導，崔永元並提及「公安部刑偵局」的官方微博，要求「速查這個王八，因為它還不斷受到重用」。

香港明報引述崔永元在爆料微博上貼的圖片顯示，名為「LIN FENG」的大陸警察，在香港匯豐銀行的帳戶餘額達37,788,537.50港元，他並在九龍塘崗村道持有物業。

此外，該名警察在中國工商銀行深圳支行的帳戶，亦存有16,878,332.65元人民幣。依照常理，以一名大陸警察的正常收入水平，不可能擁有如此巨額財富。

崔永元的爆料，在大陸微博引起高度關注。目前，暫未有任何官方機構回應。

報導指，崔永元是前央視名嘴，也是第十一屆、第十二屆全國政協委員。去年，崔永元炮轟大陸知名影星范冰冰涉嫌偷稅漏稅，最終導致范冰冰被國稅總局追繳及罰款，各項共計約8.84億人民幣。