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報讀英國大學中港生增逾兩成 人數超威爾斯地區學生

2019-02-08 15:52香港01 記者鄧穎琳／報導

香港01資料圖片
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香港不少學生會選到海外升學，即使英國脫歐前景不明，但仍然得到中港兩地學生青睞。據英國官方最新數據，今年申請到英國讀大學的香港及中國大陸學生人數比去年增逾兩成，人數超越英國威爾斯地區報讀英國大學的人數。

英國《衛報》早前引述英國當地大學和學院招生辦公室（UCAS）數據，截至今年1月英國當地學生申請就讀本科學位的人數下降1%，但國際學生申請卻增加了9%，令整體申請人數3年來首次錄得增長。

今年共有2.1萬名中國及香港申請英國大學，比去年約1.7萬個增逾兩成，人數比起威爾斯地區1.9萬名學生申請英國大學人數還要多。研究生方面，英國去年約有35萬名全職研究生，當中約10萬人為中國及香港學生，佔整體接近3成。

報道指，英國脫歐前景尚未明朗，惟數據反映英國大學在中國學生眼中仍屬世界一流，對英國而言屬正面數據。然而，英國脫歐後，或會失去歐洲學生交流組織「伊拉斯謨計劃」（the pan-European Erasmus student programme）的成員資格，英國大學早前舉行全國性行動，促請政府為英國學生提供海外學習資助。

文章授權轉載自《香港01》

英國香港脫歐升學
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