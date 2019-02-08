他狂砍女友勒斃再自縊 爆去年才求婚成功

2019-02-08 16:29 世界日報 娛樂新聞組╱香港8日電



馬鞍山馬錦路一處民宅日前發生雙屍命案。警方接獲報案破門，發現一男子上吊於門後，25歲女友則陳屍床上，倒臥血泊中；警方初步調查，懷疑是男子於住家襲擊女友後自殺。友人表示，兩人已交往數年，相當甜密，甚至論及婚嫁，對於命案相當驚訝。

明報報導，日前一名女子報案指29歲吳姓兒子除夕未回家，之後與家人失聯5天，她上兒子住處卻無人應門。她找來鎖匠開鎖，發現大門及房門均被以螺絲及鋁片封住。警消到場協助破門，發現吳男上吊在門後，張姓女友則浴血倒床上，面部、背部及兩臂均有多處刀傷，頸上有繩勒痕。法醫推算二人已死去一至兩天，死因仍待驗屍。

警方於現場檢獲一把剪刀、一把6吋長的摺刀、一把刀、一條行山繩及一麻繩，另起出一個電風炮及電鑽，牆上有多個鑽孔，還被人以紅色油漆畫上多個交叉，警方相信均由吳男造成。

另據香港01報導，死者兩人為前同事，同樣從事資訊科技業的程式員，感情穩定；女死者友人指，她雖然不常在臉書發文，但偶有與男友一同出遊的合照，「很甜蜜」，兩人交往約3年，不時出遊、看演唱會。男子去年求婚成功，兩人本應準備揭開人生新一頁。警方初步調查將案件列為謀殺及自殺處理，將從感情及金錢方向調查謀殺動機。

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