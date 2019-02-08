親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

盤點春運路上奇葩事 有人喝醉、有人失憶、還有人馬大哈

2019-02-08 13:36世界日報 中國新聞組╱北京8日電

每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」。 新華社
每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」。 新華社
分享

每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」，在這場考試中，他們會比以往碰見更多的奇葩人、奇葩事，這其中，有人喝多了狂言要打工，竟真坐火車走了；有人失憶了、坐高鐵要「回工廠上班」，有人馬大哈，帶8000多現金下車匆忙把包忘，所幸都有驚無險。

北京青年報報導，5日晚11時許，河北唐山北站派出所突然接到一通電話，電話那頭傳來女子焦急的聲音，「我丈夫喝醉酒了，嚷嚷著要出去打工，誰知道他真的坐火車走了，警察同志請一定幫忙把他攔下啊。」

原來大年初一，王女士一家人在家裡吃著團圓飯，其丈夫郭先生喝了近2斤白酒，郭先生說趁著大家都在家過年，外出打工的少，他要趕緊出去找工作。吃完飯家人出去串門，等回到家裡發現郭先生不見了。當晚王女士接到一個電話，竟然是郭先生借別人手機打來的，他說他已經坐上去往石家莊的火車，讓他們放心，不要找他。家人趕緊回撥電話得知，郭先生乘坐的是K7758次列車，下一站就是唐山北站。

接警後，派出所副所長蘇程柱立即帶領民警出警，並與列車上的乘警、列車員聯繫，通知唐山北站客運員，一起在站台上等待列車停靠。晚上12時左右，火車停靠唐山北站一站台，派出所民警將郭先生從火車上接下，發現他嚴重醉酒，滿身酒氣。

直至6日凌晨1時30分左右，郭先生家人趕到唐山北站才將他接回去。

據報導，河北滄州西站售票廳安檢員6日發現一名老人獨自在售票廳內徘徊，安檢員迅速通知派出所民警。。

隨後，民警便與老人拉起家常，希望獲得老人的姓名等相關信息，但無論如何詢問，老人一直答非所問，只念叨著要回滄州廠裡面上班，民警懷疑老人可能患阿茲海默症。

細心的民警在老人內側衣服上口袋裡發現一個小米的定位電話，立即找來對應的充電器充電。通過撥打上面的電話聯繫到老人的家人，半個小時後，老人兒孫趕到高鐵西站與老人團聚。

報導說，47歲的呂先生5日帶家人從浙江乘坐G60次旅客列車來京旅遊。由於下車匆忙，將裝有身分證、戶口本和8000元現金等財物的手包遺失在列車上。直至當晚10時前往酒店辦理入住手續時才發現不見了。

乘警支隊接報後連夜開展工作，最終在車庫內找到呂先生當時乘坐的那輛高鐵列車，並在車上找到遺失的手包，經檢查包內財物完好無損。隨後乘警通知呂先生過來領取。

此外，節後鐵路春運探親流、旅遊流、務工流交織，客流快速攀升。中國鐵路總公司透露，7日中國鐵路約發送旅客942萬人次，同比增長10.5%。

澎湃新聞報導，中國鐵路6日發送旅客763.2萬人次，同比增加56.5萬人次，增長8%。針對節後客流激增的情況，各地鐵路部門加大運力投放，及時增開列車，滿足旅客出行需求。

武漢局集團公司加開襄陽至漢口、荊州至漢口等方向動車組列車50列；濟南局集團公司加開濟南西至福州、青島至北京南、青島至徐州東等方向動車組列車13列，重聯濟南至榮成、濟南至青島、煙台至曲阜東等省內動車組列車8列，增加1.3萬個席位；上海局集團公司精準增開列車84列，擴大部分列車編組等等。

據報導，近期中國部分地區出現雨雪、大霧天氣，鐵路部門強化應急措施，保障旅客順利出行。哈爾濱局集團公司在哈爾濱站更新升級24台人臉識別驗證閘機，提高旅客進站效率；南昌局集團公司管內464個人工售票窗口實現售、取、退、改籤等全功能服務，減少旅客窗口排隊等候時間；昆明局集團公司在昆明、大理、麗江、建水、普者黑等旅遊熱門城市設置29個共享汽車服務站點，打通旅客出行最後一公里。

節後鐵路春運探親流、旅遊流、務工流交織，客流快速攀升。 中國新聞社
節後鐵路春運探親流、旅遊流、務工流交織，客流快速攀升。 中國新聞社
分享

每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」。 中國新聞社
每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」。 中國新聞社
分享

列車北京高鐵
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

為香港求2019籤運 「家宅不吉、求財不遂」

2019-02-08 13:36

人潮湧 新春內地遊客擠爆香港

2019-02-08 13:36

養孩代價高 二孩大省山東也不想生了

2019-02-08 10:01

終於結束了！福建非洲豬瘟解除封鎖

2019-02-07 23:08

福建解除非洲豬瘟封鎖 轉為非疫情省

2019-02-08 13:54

香港錢潮旺！賀歲賽馬投注額17.6億 歷年第2高

2019-02-08 13:36

疑「祈福」超負荷 香港許願樹突塌

2019-02-08 13:36

二代接班 台商老紡織廠化身上海文創地標

2019-02-08 04:32

大叔中年轉業 上海一圓年少文創夢

2019-02-08 00:41

春節香港東涌逼爆 4.6萬人經港珠澳大橋入境口岸排長龍

2019-02-07 22:34

香港大埔汀角路法拉利貨Van互撞四傷 貨車司機一度昏迷

2019-02-07 22:27

福建省非洲豬瘟疫區 全部解除封鎖

2019-02-07 16:12

陸藥監局稱 新興醫藥免疫球蛋白對愛滋病檢測呈陰性

2019-02-07 14:32

捲婚外情醜聞 陸「國民大叔」吳秀波北京春晚被「P掉」

2019-02-07 14:18

從宮內涮到宮外 紫禁城瘋吃鍋

2019-02-07 13:28

中國1.2萬劑疫苗具愛滋抗體 新生兒恐感染

2019-02-07 11:20

1.2萬瓶驚傳出包…陸製疫苗驗出愛滋抗體

2019-02-06 22:55

街頭賣狗皮？67歲翁遭警逮捕

2019-02-06 22:33

陸製1.2萬劑疫苗染愛滋病毒 涉事公司有央企背景

2019-02-06 22:20

劉謙春晚魔壺秀穿幫 陸網友噓「全場都是暗樁」

2019-02-06 21:47

飛機拖車輪胎炮彈式噴飛 地勤經歷生死一瞬間

2019-02-06 20:13

上海最有年味的地方「豫園燈會」遊人如織

2019-02-06 20:10

明星漂向北方 台灣除夕綜藝節目遭怨冷清

2019-02-06 19:01

驚！陸製1.2萬疫苗注射劑 驗出愛滋抗體

2019-02-06 16:43

香港老味道告別 中環「蓮香樓」驚傳2月底休業

2019-02-06 16:26

春遊健行 來登香港大帽山、走亞洲第一徑

2019-02-06 07:46

中國海軍 亞丁灣護航10年 以實際行動展大國擔當

2019-02-06 07:44

北京觀察／最幸福的人

2019-02-06 07:42

百年「茶湯李」 堅守北京天橋

2019-02-06 07:42

以「野豬」形容「暴徒」 梁振英：香港還要有多少這樣「野豬」？

2019-02-05 22:14

陸官媒稱2019春晚再破記錄 觀眾規模11.73億

2019-02-05 20:18

北京雍和宮搶頭香 民眾徹夜排隊8個半小時

2019-02-05 16:03

新年悲劇…被催婚30歲女網上尋男友 墮投資騙局失全部積蓄

2019-02-05 15:31

杭州男患胃結石大如雞蛋 醫生囑1日飲兩瓶可樂疑引副作用

2019-02-05 15:30

上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

2019-02-05 13:03

金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-05 07:21

冬季西遊記 包場絲路之旅

2019-02-05 07:19

整合資源 珠海「小澳門」打造大學小鎮

2019-02-05 04:13

珠海會同 百年古村蛻變 融入時代特色

2019-02-05 04:11
看更多

熱門文章

限加令？外媒爆加拿大芥花籽對中國出口被拖延

2019-02-07 17:32

終於結束了！福建非洲豬瘟解除封鎖

2019-02-07 23:08

福建省非洲豬瘟疫區 全部解除封鎖

2019-02-07 16:12

中國擬在東海啟動新的試開採行動 日方抗議

2019-02-07 16:29

春節香港東涌逼爆 4.6萬人經港珠澳大橋入境口岸排長龍

2019-02-07 22:34

養孩代價高 二孩大省山東也不想生了

2019-02-08 10:01

二代接班 台商老紡織廠化身上海文創地標

2019-02-08 04:32

大叔中年轉業 上海一圓年少文創夢

2019-02-08 00:41

港股豬年開盤不利 恒指盤中跌400點

2019-02-08 10:02

中國樓市政策 堅持「房住不炒」

2019-02-08 12:25

文創不只是小清新 更能帶動一二三產轉型升級

2019-02-08 03:55

香港大埔汀角路法拉利貨Van互撞四傷 貨車司機一度昏迷

2019-02-07 22:27

中國財團繼承 專家：獨生子女更不願接班

2019-02-07 19:39

在修復後的宋代殘破建盞中 看見梵谷

2019-02-07 23:47

為香港求2019籤運 「家宅不吉、求財不遂」

2019-02-08 13:36

人潮湧 新春內地遊客擠爆香港

2019-02-08 13:36

福建解除非洲豬瘟封鎖 轉為非疫情省

2019-02-08 13:54

上海血液製品被爆有愛滋抗體 官方稱檢測陰性

2019-02-07 22:18

盤點春運路上奇葩事 有人喝醉、有人失憶、還有人馬大哈

2019-02-08 13:36

連獸醫都沒有 濟南趵突泉強養海豹民眾憂

2019-02-07 15:25

疑「祈福」超負荷 香港許願樹突塌

2019-02-08 13:36

中國掀全民審醜運動 有網紅靠土味出道

2019-02-08 13:01

香港錢潮旺！賀歲賽馬投注額17.6億 歷年第2高

2019-02-08 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top