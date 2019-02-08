盤點春運路上奇葩事 有人喝醉、有人失憶、還有人馬大哈

2019-02-08 13:36 世界日報 中國新聞組╱北京8日電



每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」。 新華社 分享 facebook

每年春運對鐵警來說，像是一年一度的「大考」，在這場考試中，他們會比以往碰見更多的奇葩人、奇葩事，這其中，有人喝多了狂言要打工，竟真坐火車走了；有人失憶了、坐高鐵要「回工廠上班」，有人馬大哈，帶8000多現金下車匆忙把包忘，所幸都有驚無險。

北京青年報報導，5日晚11時許，河北唐山北站派出所突然接到一通電話，電話那頭傳來女子焦急的聲音，「我丈夫喝醉酒了，嚷嚷著要出去打工，誰知道他真的坐火車走了，警察同志請一定幫忙把他攔下啊。」

原來大年初一，王女士一家人在家裡吃著團圓飯，其丈夫郭先生喝了近2斤白酒，郭先生說趁著大家都在家過年，外出打工的少，他要趕緊出去找工作。吃完飯家人出去串門，等回到家裡發現郭先生不見了。當晚王女士接到一個電話，竟然是郭先生借別人手機打來的，他說他已經坐上去往石家莊的火車，讓他們放心，不要找他。家人趕緊回撥電話得知，郭先生乘坐的是K7758次列車，下一站就是唐山北站。

接警後，派出所副所長蘇程柱立即帶領民警出警，並與列車上的乘警、列車員聯繫，通知唐山北站客運員，一起在站台上等待列車停靠。晚上12時左右，火車停靠唐山北站一站台，派出所民警將郭先生從火車上接下，發現他嚴重醉酒，滿身酒氣。

直至6日凌晨1時30分左右，郭先生家人趕到唐山北站才將他接回去。

據報導，河北滄州西站售票廳安檢員6日發現一名老人獨自在售票廳內徘徊，安檢員迅速通知派出所民警。。

隨後，民警便與老人拉起家常，希望獲得老人的姓名等相關信息，但無論如何詢問，老人一直答非所問，只念叨著要回滄州廠裡面上班，民警懷疑老人可能患阿茲海默症。

細心的民警在老人內側衣服上口袋裡發現一個小米的定位電話，立即找來對應的充電器充電。通過撥打上面的電話聯繫到老人的家人，半個小時後，老人兒孫趕到高鐵西站與老人團聚。

報導說，47歲的呂先生5日帶家人從浙江乘坐G60次旅客列車來京旅遊。由於下車匆忙，將裝有身分證、戶口本和8000元現金等財物的手包遺失在列車上。直至當晚10時前往酒店辦理入住手續時才發現不見了。

乘警支隊接報後連夜開展工作，最終在車庫內找到呂先生當時乘坐的那輛高鐵列車，並在車上找到遺失的手包，經檢查包內財物完好無損。隨後乘警通知呂先生過來領取。

此外，節後鐵路春運探親流、旅遊流、務工流交織，客流快速攀升。中國鐵路總公司透露，7日中國鐵路約發送旅客942萬人次，同比增長10.5%。

澎湃新聞報導，中國鐵路6日發送旅客763.2萬人次，同比增加56.5萬人次，增長8%。針對節後客流激增的情況，各地鐵路部門加大運力投放，及時增開列車，滿足旅客出行需求。

武漢局集團公司加開襄陽至漢口、荊州至漢口等方向動車組列車50列；濟南局集團公司加開濟南西至福州、青島至北京南、青島至徐州東等方向動車組列車13列，重聯濟南至榮成、濟南至青島、煙台至曲阜東等省內動車組列車8列，增加1.3萬個席位；上海局集團公司精準增開列車84列，擴大部分列車編組等等。

據報導，近期中國部分地區出現雨雪、大霧天氣，鐵路部門強化應急措施，保障旅客順利出行。哈爾濱局集團公司在哈爾濱站更新升級24台人臉識別驗證閘機，提高旅客進站效率；南昌局集團公司管內464個人工售票窗口實現售、取、退、改籤等全功能服務，減少旅客窗口排隊等候時間；昆明局集團公司在昆明、大理、麗江、建水、普者黑等旅遊熱門城市設置29個共享汽車服務站點，打通旅客出行最後一公里。 節後鐵路春運探親流、旅遊流、務工流交織，客流快速攀升。 中國新聞社 分享 facebook