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為香港求2019籤運 「家宅不吉、求財不遂」

2019-02-08 13:36世界日報 香港新聞組╱香港8日電

劉業強過去3年求籤，首兩年均求得上籤，2018年則求得中籤。 香港中國通訊社
劉業強過去3年求籤，首兩年均求得上籤，2018年則求得中籤。 香港中國通訊社
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大年初二是車公誕，香港新界鄉議局主席劉業強與一眾鄉事到沙田車公廟為香港求籤，結果為香港求得86籤，屬中籤，籤文為「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。

法國國際廣播電台報導，文的解釋已可望文生義，然而劉業強還是憑著個人的理解為文「美化」。他說，文指香港本身底子很好，「儲備夠，是一福地」，但香港的規畫、政府的施政需要市民支持，才能有更好的明天，希望大家減少爭拗，一起支持未來發展。文解曰「家宅不吉」，他指社會大眾有不同意見是正常，「只要大家朝住好的方向就一定OK」。

大會今年亦特別把求籤儀式移師車公廟內進行，避免因現場混亂而再鬧出求錯籤疑雲。

香港01報導，被問到籤文「求財不遂」是否代表經濟不佳，劉業強說，今年發生中美貿易戰和英國脫歐，經濟受到影響，但認為只要理財謹慎便會安然渡過；又認為籤文「出入謹慎」是解作行善積德便會逢凶化吉。

他續指，今年是豬年，雖然豬予人懶惰的感覺，但認為豬是和善的動物，在惡劣的環境中亦能生存，希望各界支持政府施政。

據報導，劉業強過去3年求籤，首兩年均求得上籤，2018年則求得中籤。

出席求籤活動的新民黨葉劉淑儀則認為，籤文反映現實。她說，香港今年的經濟環境不理想，但香港具有雄厚本錢，只要政府小心行事，市民出入謹慎，就可以保平安。

此外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒則為沙田地區求得82號下籤，籤文「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃」，解曰「出入謹慎 凡事小心」。

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