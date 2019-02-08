香港錢潮旺！賀歲賽馬投注額17.6億 歷年第2高

2019-02-08 13:36 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



有民眾認為賽馬在香港非常有名，專程來馬場觀看感受氣氛。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港沙田馬場大年初三一如傳統舉行賀歲賽馬，連同快活谷雙邊投注，總入場人次逾10萬人，較去年增加近兩成，同時整體投注額亦高達17.6億港元，較去年增加1%，是歷年第二高。

香港01報導，賀歲賽馬在財政司長陳茂波主持下揭開序幕，馬會向每位入場人士派發一支「招財筆」及一張24K包金擺件抽獎卡；在賀歲馬期間「加碼」發放合共1.2億港元獎金，當中10元一注獨中「三T」正獎，估計彩金達1800萬港元。

明報報導，馬會公布，昨日的11場賀歲馬賽事共吸引10萬5716人入場，人數為歷年第三高；投注額17.6億港元，屬農曆新年賽馬日第二高。馬會行政總裁應家柏表示，今年投注額非常理想，是豬年一個好開始。

陳茂波昨早主持開幕儀式，入場時有部分馬迷報以噓聲，至下午頒發「賀年盃」獎項現身時，每頒一個獎項都有馬迷喝倒彩。他離開時並未接受傳媒提問，只向在場記者說「恭喜發財、新年快樂」，急步上車離開。