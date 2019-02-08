人潮湧 新春內地遊客擠爆香港

2019-02-08 13:36 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



儘管內地遊客大多屬當天來回，大年初一、初二香港酒店入住率仍超過九成。 中國新聞社 分享 facebook

過年期間香港處處人頭攢動，除了海洋公園、車公廟和馬場外，鄰近港珠澳大橋的東涌亦人滿為患，食肆和便利店都大排長龍。數據顯示，大年初二來港內地客逾23萬人次，較去年大增逾四成，成為近年農曆年單日入境人次新高；而港珠澳大橋、高鐵也都刷新開通以來單日最高出入境人次。

綜合媒體報導，Facebook群組「東涌居民關注組」昨日下午上載東薈城商場的照片，並指「今天初三，旅客再次迫爆東涌，所有食店大排長龍，東薈城人山人海」。相片可見，便利店、快餐店和其他食肆都門庭若市，昂坪360纜車、巴士站、富東商場連接東薈城的天橋同樣擠滿人，甚至有人於便利店外席地而坐進餐。

東涌東薈城不少旅客購得一袋袋「戰利品」。周生生大中華營運總經理劉克斌表示，早前對農曆新年期間的銷情估計偏保守，結果實際消費比想像中好很多，在內地客帶動下，到「圓方」商場分店的人流上升一成半，他們大多購買金吊墜及擺設，每張單平均消費9000港元。

報導指出，去年啟用的港珠澳大橋及高鐵西九總站兩個口岸，大年初二出入境人次同時創下開通以來的新高，而昨日年初三再刷新高。大年初二時高鐵有5.3萬人次經西九總站入境，另有4.3萬人次出境，全日有超過9.6萬人次經西九總站出入境，是高鐵通車以來最高。

另有6.4萬人次經港珠澳大橋香港口岸入境、7.6萬人次出境，即出入境人次共有近14萬，創下大橋通車以來新高，同時成為繼羅湖及機場之後，香港出入境人數第三高的口岸。大橋穿梭巴士（金巴）網站一度顯示，由珠海來港及由香港往澳門的巴士均「非常繁忙」，輪候時間超過45分鐘。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，年三十晚到大年初二期間，內地訪港人次較去年上升近四成；年初二的內地客中，一半屬自由行客，自由行客量按年升近52%，而以俗稱「L簽」的團隊旅遊簽註抵港的人次亦增加48%，參考以往內地客來港高峰期是年初三、初四，他估計未來數天的內地客人次還要再增。