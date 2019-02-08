二代接班 台商老紡織廠化身上海文創地標

2019-02-08 04:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



一家20多年歷史的傳統紡織老廠，一旦面臨地方政府推動產業轉型、「騰籠換鳥」時該何去何從？身為台商二代的連泰瑞選擇了一條辛苦的路──將3萬平米的老廠房轉變為文創基地。

「文創」，今天在大陸已是當紅炸子雞，從一線大城到三、四線小鄉鎮，幾乎各地都想搞文創。但三年多前當連泰瑞提出這個構想時，一般人還搞不懂文創到底在幹什麼。

連泰瑞今天的頭銜是「上海麥可將文創園區」總經理，但如果在大陸網路用「麥可將」搜索，還會跳出許多睡衣圖片。這並非撞名，事實上睡衣、居家服才是「麥可將」最初的本業。

在90年代初期鄧小平南巡後，連泰瑞的父親1992年就來到上海市閔行區七寶鎮投資設廠。連泰瑞說，七寶當年在上海民眾的心目中就是鄉下，工廠附近確實也連綿的農田。連泰瑞父親將機器從台灣拆遷過來後，一開始還得先暫置於雞寮中。

原本從事成衣代工外銷東南亞，但因緣際會下，連泰瑞父親1993年改以自創品牌「麥可將」成功打進大陸的居家服市場。連泰瑞回憶，當年公司有一款睡衣，在大陸連續熱銷十年，累計賣出逾20萬套。這在快時尚當道的今天是難以想像的。

但隨著城市的擴張，當麥可將工廠附近的農田逐漸被住宅、商場、辦公樓所取代，紡織廠也變得不再適合續留上海，因此麥可將2008年也開始將生產線遷往江西。那麼上海留下的空廠房要如何處理？

當時正值大陸房地產市場狂飆期，出售或改建為商辦大樓無疑是最容易的選擇。但連泰瑞說，因為一直都看好大陸未來的發展，出售從來不在他父親的考量之列。在轉型為文創園前，老廠房也曾出租辦公空間，以及給快遞業者和其他廠商當倉庫。

但周遭面積動輒上萬平米的新辦公樓一棟棟竄起，麥可將的老廠房相較之下顯得黯淡。2015年底，連泰瑞如同是職業經理人向董事會提議新投資案一樣，他準備了完整的PPT報告，向父母說明希望將工廠交由他改造為文創園區的整體構想。

連泰瑞還坦承告知，這麼做前後約需投資人民幣2,000萬元，而且可能前七年都不易獲利。

連泰瑞說，他1999年在父親要求下來到上海接班後，常為了一、兩萬元貨款和父親爭執不下。但讓他意想不到的是，聽完簡報後，父親竟只沈思一下子就告訴他，「既然你喜歡，那就去做吧」。

之所以會想將老廠房轉型做文創，相當大一部份原因是為一圓年少時的夢想。連泰瑞說，他從小就喜歡繪畫，原本學的也是美術。之後在父親要求下只好放下畫筆，轉而學習財務、管理等截然不同的專業。

推動老廠房轉型為文創園的過程中，最困難的是什麼？連泰瑞說，是周遭人觀念的轉變。上海至2017年底才公布俗稱「文創50條」的上海市《關於加快本市文化創意產業創新發展的若干意見》，在此之前多數人仍不清楚何謂文創。

因此在進行廠房改造時，不時有政府部門上門檢查，質疑是在違法施工。他禮聘台灣鋼雕大師劉丁讚在園區內打造一座空中花園，但附近民眾看到大批鋼筋運進廠區施工，又去舉報他疑似搭蓋違建。

連泰瑞表示，當時一位熟識的官員還曾好意勸他，安穩當房東就好，別再搞這些亂七八糟的東西了。

老廠房改造不易，招商同樣是挑戰。台灣知名文創業者「紙箱王」是首家進駐的廠商，連泰瑞說，他為此花了三年時間、前後談了20多次。但也因為有紙箱王，讓麥可將之後在招募其他文創業者時就容易許多了。

連泰瑞表示，當時上海其實還有另外兩家知名外資百貨商場也在爭取紙箱王。他事後問紙箱王創辦人黃芳亮，為何最後選中麥可將，黃芳亮告訴他，都三年了還在談的，也就只剩你了。但黃芳亮也強調，他相信和對的人合作比好的地點更重要。

在連泰瑞努力下，麥可將如今已聚集紙箱王、台灣百年木工品牌「青木堂」、木質禮品原創品牌「青木工坊」、集結兩岸手作師傅的「手創聯盟」、推廣東方美學的「設計中國」等30多家不同類型的文創業者。