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二代接班 台商老紡織廠化身上海文創地標

2019-02-08 04:32聯合報 記者林則宏╱即時報導

一家20多年歷史的傳統紡織老廠，一旦面臨地方政府推動產業轉型、「騰籠換鳥」時該何去何從？身為台商二代的連泰瑞選擇了一條辛苦的路──將3萬平米的老廠房轉變為文創基地。

「文創」，今天在大陸已是當紅炸子雞，從一線大城到三、四線小鄉鎮，幾乎各地都想搞文創。但三年多前當連泰瑞提出這個構想時，一般人還搞不懂文創到底在幹什麼。

連泰瑞今天的頭銜是「上海麥可將文創園區」總經理，但如果在大陸網路用「麥可將」搜索，還會跳出許多睡衣圖片。這並非撞名，事實上睡衣、居家服才是「麥可將」最初的本業。

在90年代初期鄧小平南巡後，連泰瑞的父親1992年就來到上海市閔行區七寶鎮投資設廠。連泰瑞說，七寶當年在上海民眾的心目中就是鄉下，工廠附近確實也連綿的農田。連泰瑞父親將機器從台灣拆遷過來後，一開始還得先暫置於雞寮中。

原本從事成衣代工外銷東南亞，但因緣際會下，連泰瑞父親1993年改以自創品牌「麥可將」成功打進大陸的居家服市場。連泰瑞回憶，當年公司有一款睡衣，在大陸連續熱銷十年，累計賣出逾20萬套。這在快時尚當道的今天是難以想像的。

但隨著城市的擴張，當麥可將工廠附近的農田逐漸被住宅、商場、辦公樓所取代，紡織廠也變得不再適合續留上海，因此麥可將2008年也開始將生產線遷往江西。那麼上海留下的空廠房要如何處理？

當時正值大陸房地產市場狂飆期，出售或改建為商辦大樓無疑是最容易的選擇。但連泰瑞說，因為一直都看好大陸未來的發展，出售從來不在他父親的考量之列。在轉型為文創園前，老廠房也曾出租辦公空間，以及給快遞業者和其他廠商當倉庫。

但周遭面積動輒上萬平米的新辦公樓一棟棟竄起，麥可將的老廠房相較之下顯得黯淡。2015年底，連泰瑞如同是職業經理人向董事會提議新投資案一樣，他準備了完整的PPT報告，向父母說明希望將工廠交由他改造為文創園區的整體構想。

連泰瑞還坦承告知，這麼做前後約需投資人民幣2,000萬元，而且可能前七年都不易獲利。

連泰瑞說，他1999年在父親要求下來到上海接班後，常為了一、兩萬元貨款和父親爭執不下。但讓他意想不到的是，聽完簡報後，父親竟只沈思一下子就告訴他，「既然你喜歡，那就去做吧」。

之所以會想將老廠房轉型做文創，相當大一部份原因是為一圓年少時的夢想。連泰瑞說，他從小就喜歡繪畫，原本學的也是美術。之後在父親要求下只好放下畫筆，轉而學習財務、管理等截然不同的專業。

推動老廠房轉型為文創園的過程中，最困難的是什麼？連泰瑞說，是周遭人觀念的轉變。上海至2017年底才公布俗稱「文創50條」的上海市《關於加快本市文化創意產業創新發展的若干意見》，在此之前多數人仍不清楚何謂文創。

因此在進行廠房改造時，不時有政府部門上門檢查，質疑是在違法施工。他禮聘台灣鋼雕大師劉丁讚在園區內打造一座空中花園，但附近民眾看到大批鋼筋運進廠區施工，又去舉報他疑似搭蓋違建。

連泰瑞表示，當時一位熟識的官員還曾好意勸他，安穩當房東就好，別再搞這些亂七八糟的東西了。

老廠房改造不易，招商同樣是挑戰。台灣知名文創業者「紙箱王」是首家進駐的廠商，連泰瑞說，他為此花了三年時間、前後談了20多次。但也因為有紙箱王，讓麥可將之後在招募其他文創業者時就容易許多了。

連泰瑞表示，當時上海其實還有另外兩家知名外資百貨商場也在爭取紙箱王。他事後問紙箱王創辦人黃芳亮，為何最後選中麥可將，黃芳亮告訴他，都三年了還在談的，也就只剩你了。但黃芳亮也強調，他相信和對的人合作比好的地點更重要。

在連泰瑞努力下，麥可將如今已聚集紙箱王、台灣百年木工品牌「青木堂」、木質禮品原創品牌「青木工坊」、集結兩岸手作師傅的「手創聯盟」、推廣東方美學的「設計中國」等30多家不同類型的文創業者。

去年底，麥可將更被評為大陸國家「AAA級旅遊景區」，為上海台資第一家。除了遊客數不斷成長，近年來還有越來越多大陸各地官員前來考察，麥可將儼然已成為上海文創的重要地標。

上海麥可將文創園區總經理連泰瑞以三年時間，成功讓老舊紡織廠化身為上海文創地標。特...
上海麥可將文創園區總經理連泰瑞以三年時間，成功讓老舊紡織廠化身為上海文創地標。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區總經理連泰瑞身旁這輛腳踏車，是他父親早年剛到上海時騎乘的，當時大陸自行車還得申請車牌。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區內的文創品牌「設計中國」，主要致力於推廣東方文化與美學，並不定期舉辦講座及手作課程。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區總經理連泰瑞。特派記者林則宏／攝影
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連泰瑞邀請台灣鋼雕大師劉丁讚打造的空中花園，獨特的設計不時吸引婚攝業者來此為新人...
連泰瑞邀請台灣鋼雕大師劉丁讚打造的空中花園，獨特的設計不時吸引婚攝業者來此為新人拍照。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區內同樣來自台灣的經典泰迪主題樂園也頗受小朋友喜愛。特派記者林則...
上海麥可將文創園區內同樣來自台灣的經典泰迪主題樂園也頗受小朋友喜愛。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區內的文創品牌「設計中國」，主要致力於推廣東方文化與美學，並不定期舉辦講座及手作課程。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區一角。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區總經理連泰瑞以三年時間，成功讓老紡織廠化身為上海文創地標。特派...
上海麥可將文創園區總經理連泰瑞以三年時間，成功讓老紡織廠化身為上海文創地標。特派記者林則宏／攝影
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上海麥可將文創園區的商品展間，可發現不少當年紡織廠遺留下的老機器，被巧妙改裝成頗...
上海麥可將文創園區的商品展間，可發現不少當年紡織廠遺留下的老機器，被巧妙改裝成頗具工業風的桌子、燈罩等用品。特派記者林則宏／攝影
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