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大叔中年轉業 上海一圓年少文創夢

2019-02-08 00:41聯合報 記者林則宏╱即時報導

1月中旬一個上班日下午，上海前市長、現任兩岸企業家峰會中小企業合作和青年創業推進小組大陸方面召集人楊雄來到上海麥可將文創園區內的「手創聯盟」參訪。

在聽完手創聯盟創辦人張富賢介紹，如何利用毛氈為雲南櫻花節設計櫻花釀的包裝盒、櫻花杯墊、櫻花燈等伴手禮，以及為上海博物館設計以黃銅絲網做成的手提袋，在2017年獲邀參加中共19大文化商品展後，回頭問身邊的隨行人員，2009年上海舉行世博會時，何以沒邀請張富賢參與世博禮品設計？楊雄說，當時他經常苦惱沒有合意的禮物送外賓。

隨行人員告訴楊雄，因為手創聯盟2011年才成立。當年是由張富賢號召各方愛好手作的達人成立手創聯盟，共同從設計、攝影、布藝、皮藝、折紙、編織、鋁線、粘土、彩繪等領域，透過創意開發出各種好看、有趣，又充滿個性化的各類實用商品。

畢業於復興商工的張富賢雖然從小就很喜歡手作創意，但其實在成立手創聯盟專職從事文創前，卻是一直在知名房地產代銷公司新聯陽任職，並且在2002年來到新聯陽大陸關係企業新聯康工作。

2002年到2011年，對上海房地產代銷產業無疑是黃金十年。即便在2011年之後，繼續留在房地產業也絕對是比投身文創更為安穩的職業。而當年之所以會決定中年轉業，兒子扮演了關鍵角色。

張富賢說，當時兒子的學校要學生邀請自己父親到課堂上和同學分享成功經驗，這讓他突然間意識到，自己似乎沒有什麼值得分享的。即便代銷的房子賣得再好，也很難告訴孩子們這是我的作品。這讓他思考，在人生後面三分之一的時間裡，是否該放手做自己真正喜歡的事，創造出屬於自己的作品。

於是，張富賢毅然決定賣掉房子作為創業基金，改行當起「文藝中年」。張富賢說，「多少人一輩子就想要間上海市中心的房子，但我還是把它賣了。」

如今，雖然沒了上海市區的房子，但今天若要再問張富賢，你有什麼作品？他不僅已有滿屋子以及仍不斷誕生的新創意作品可分享，還不時受邀到校園內教導同學們，如何用自己的雙手做出專屬於自己的文創用品。

手創聯盟創辦人張富賢。特派記者林則宏／攝影
手創聯盟創辦人張富賢。特派記者林則宏／攝影
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手創聯盟創辦人張富賢以黃銅絲網做成的手提袋，曾獲邀參加19大文化商品展及義大利國...
手創聯盟創辦人張富賢以黃銅絲網做成的手提袋，曾獲邀參加19大文化商品展及義大利國際手工藝博覽會，更曾在一場國際宣揚零皮草的義賣會上以人民幣3,800元的高價拍賣出去。圖／張富賢提供
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手創聯盟創辦人張富賢以毛氈設計出的各種包裝禮盒。特派記者林則宏／攝影
手創聯盟創辦人張富賢以毛氈設計出的各種包裝禮盒。特派記者林則宏／攝影
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手創聯盟創辦人張富賢以毛氈設計出的各種文創商品。圖／張富賢提供
手創聯盟創辦人張富賢以毛氈設計出的各種文創商品。圖／張富賢提供
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手創聯盟創辦人張富賢以黃銅絲網做成的手提袋，曾獲邀參加19大文化商品展及義大利國...
手創聯盟創辦人張富賢以黃銅絲網做成的手提袋，曾獲邀參加19大文化商品展及義大利國際手工藝博覽會，更曾在一場國際宣揚零皮草的義賣會上以人民幣3,800元的高價拍賣出去。圖／張富賢提供
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