在修復後的宋代殘破建盞中 看見梵谷

2019-02-07 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



位於上海市閔行區七寶鎮的麥可將文創園區，不僅聚集了各方文創達人，更有一些文創奇人也隱身其中。來自花蓮，精於以大漆創作修復殘破宋朝建盞的蔡樹康就是其中一人。

「建盞」簡單說就是宋朝人用來喝茶的茶杯，造型基本上是口大底小，形如漏斗。蔡樹康說，之所以會進入這個特殊的文創領域，純粹是因為喜歡喝茶，來到大陸後無意間接觸到建盞，而被其古樸、內斂的特質所吸引。

麥可將文創總監劉亦展表示，蔡樹康其實年輕時是單車選手，之後成為專業高爾夫球教練，擁有約30年的教學經驗。平時不教球時，蔡樹康就會躲在一棟原是園區前身老紡織廠創辦人的住宅二樓房間內，把玩他滿屋子從各地蒐集來的古物，或是思索如何修復一個個殘缺的建盞。

蔡樹康的作品特殊之處，不僅在於以大漆將破損的古董建盞修復為可以使用的茶盞，並且融入他個人的二次創作，重新賦予建盞新的生命。例如，在宋代建盞中看見梵谷，就是蔡樹康最為吸睛的作品之一。