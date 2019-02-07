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在修復後的宋代殘破建盞中 看見梵谷

2019-02-07 23:47聯合報 記者林則宏╱即時報導

位於上海市閔行區七寶鎮的麥可將文創園區，不僅聚集了各方文創達人，更有一些文創奇人也隱身其中。來自花蓮，精於以大漆創作修復殘破宋朝建盞的蔡樹康就是其中一人。

「建盞」簡單說就是宋朝人用來喝茶的茶杯，造型基本上是口大底小，形如漏斗。蔡樹康說，之所以會進入這個特殊的文創領域，純粹是因為喜歡喝茶，來到大陸後無意間接觸到建盞，而被其古樸、內斂的特質所吸引。

麥可將文創總監劉亦展表示，蔡樹康其實年輕時是單車選手，之後成為專業高爾夫球教練，擁有約30年的教學經驗。平時不教球時，蔡樹康就會躲在一棟原是園區前身老紡織廠創辦人的住宅二樓房間內，把玩他滿屋子從各地蒐集來的古物，或是思索如何修復一個個殘缺的建盞。

蔡樹康的作品特殊之處，不僅在於以大漆將破損的古董建盞修復為可以使用的茶盞，並且融入他個人的二次創作，重新賦予建盞新的生命。例如，在宋代建盞中看見梵谷，就是蔡樹康最為吸睛的作品之一。

問他，這樣一個重生後的建盞市價約多少？蔡樹康說，他也不知道，因為迄今他一個都未曾售出。他花費如此多的財力、心力修復建盞，甚至在過程中必須忍受因漆酚過敏而全身起疹子、發癢，除了因為在這過程中讓他學會如何包容並欣賞殘缺之美，他更希望有朝一日，能將這些修復後的建盞帶至國外展覽，讓更多人能認識、欣賞建盞之美。

從蔡樹康修復的的宋代建盞中還可以看見梵谷。特派記者林則宏／攝影
從蔡樹康修復的的宋代建盞中還可以看見梵谷。特派記者林則宏／攝影
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蔡樹康手中拿的就是出土後殘破的建盞，他通常得把玩、思索一段時間，有了靈感後才會動...
蔡樹康手中拿的就是出土後殘破的建盞，他通常得把玩、思索一段時間，有了靈感後才會動手進行修復。特派記者林則宏／攝影
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由蔡樹康完成修復後的建盞作品。特派記者林則宏／攝影
由蔡樹康完成修復後的建盞作品。特派記者林則宏／攝影
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修復文創宋朝
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