上海血液製品被爆有愛滋抗體 官方稱檢測陰性

2019-02-07 22:18 中央社 台北7日電



中國大陸1.2萬餘劑「免疫球蛋白注射劑」日前被指驗出具愛滋病毒抗體，不過，中國國家藥監局初步調查表示，對涉事批次產品的愛滋病、B肝、C肝3種病毒核酸檢測，結果均為陰性。

新華社報導，國家藥監局5日接到國家衛生健康委通報，指上海新興醫藥股份有限公司生產、批號為20180610Z的一批次人類免疫球蛋白靜脈注射劑，其愛滋病毒抗體檢測為陽性。

國家藥監局接到通報後立即要求上海市藥監局對上海新興開展現場檢查，對同批原料血漿生產的產品和相鄰批次產品進行檢驗。官方並要求立即暫停使用該企業生產的相關產品。

事件的起因是江西一名新生兒近期因身體不適，在醫院各項檢查時發現愛滋病呈弱陽性，再度檢測時又呈現陰性。經追查才發現上海新興醫藥這批注射劑有問題。

中國國家藥監局6日深夜在官網公布初步調查情況，表示對涉事批次免疫球蛋白進行的愛滋病、B肝、C肝3種病毒核酸檢測，結果均為陰性；江西方面對患者的愛滋病病毒核酸檢測，結果也是陰性。

這份通報還表示，對企業現場核查等有關工作正在進一步進行中。

所謂「免疫球蛋白注射劑」提取自捐血血漿，用於靜脈注射的血液製品。主要治療急性炎症、血小板減少、控制化療感染，也可治療免疫缺陷病、大面積燒傷、嚴重創傷感染，以及敗血病等，也會用於血友病治療。

中國疾病預防控制中心愛滋病專家邵一鳴在接受「中國新聞週刊」採訪時分析說，只有感染了愛滋病病毒的人體內才會產生抗體。血液製品的生產過程要求非常嚴格，若免疫球蛋白的愛滋病毒抗體檢測為陽性，意味著採血過程出了漏洞，將感染了愛滋病病毒的人的血漿混進了生產線。