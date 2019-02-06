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街頭賣狗皮？67歲翁遭警逮捕

2019-02-06 22:33香港01 劉定安、楊婉婷報導

元朗男子懷疑兜售狗皮，市民見狀報警求助。警方到場拘捕該名67歲內地男子，涉嫌「違反逗留條件」、「無牌販賣」及「阻街」，並檢走涉事毛皮作化驗，以鑑定是否屬於狗隻的毛皮。

元朗男子懷疑販賣狗皮被捕。昨（5日）傍晚時分，有市民在元朗裕景坊發現一名男子兜售懷疑狗皮，該市民感憤怒於是報警。警方到場調查後，將該名男子拘捕並帶返警署調查。

香港01》就事件向警方查詢。警方發言人回覆指，昨日下午6時45分，接獲一名途人報案指，在元朗裕景坊發現一名男子，在販賣懷疑玉石及懷疑動物毛皮。警方接報到場後，拘捕該名67歲姓魏內地男子，涉嫌「違反逗留條件」、「無牌販賣」及「阻街」，並檢走該塊毛皮作檢驗。

發現事件的市民，將相片貼上FACEBOOK，大批網民感憤怒及震驚，有網民稱：「狗狗都算係人類嘅好朋友，點解要咁做呢， 真係要去到呢個地步搵錢？」亦有網民感嘆：「真係當正香港係大陸咁！」

根據香港法例第421章《狂犬病規例》規定，入口貓狗皮毛必須事先向漁農自然護理署申領入口許可證，否則屬違法，可處罰款 $50,000 及監禁1年。不過，現時法例並沒有明文禁止出售貓狗的皮毛與所製的產品。

文章授權轉載自《香港01》

一名來自大陸的67歲男子疑似兜售狗皮，民眾見狀後報警。 圖／取自香港01
一名來自大陸的67歲男子疑似兜售狗皮，民眾見狀後報警。 圖／取自香港01
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