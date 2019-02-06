親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大樂透今晚槓龜！年初三頭獎上看1.4億

劉謙春晚魔壺秀穿幫 陸網友噓「全場都是暗樁」

2019-02-06 21:47聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

台灣魔術師劉謙4日晚間登上大陸央視春晚節目表演「魔壺秀」，按照現場觀眾的要求「變」出各種飲料，包括紅酒、白酒、啤酒，甚至連北京小吃「豆汁」都能變出來，令電視機前的觀眾嘖嘖稱奇。但現場觀眾用手機拍到「穿幫畫面」，發現助手在鏡頭之外換走了劉謙手中的壺，引發大陸網友的兩極化反應。

豆汁是北京有名的風味小吃，是製作綠豆粉時榨出的汁，發酵後有酸味。歷史上僅北京城才有豆汁，城裡處處都有豆汁攤，此外還有走街串巷的商販。

央視直播春晚時，劉謙在表演前說：「我用我的人格、生命、名譽擔保，在場參與的觀眾朋友絕對、絕對、絕對不是我的托（暗樁）。」劉謙在表演開始之前，先請了一男一女觀眾上台，分別請他們檢驗鐵壺是空的、綠色寶特瓶裡裝的是礦泉水。接著劉謙把礦泉水倒入鐵壺，先是倒出一杯紅酒給男士，然後倒了一杯白酒給女士。

接著劉謙走到台下即興表演，倒出一杯啤酒，送給在場一位觀眾品嘗，然後他點了一名藍衣男問他想喝什麼，藍衣男回答「豆汁兒」，這時劉謙故做凝重神情，抿緊嘴唇，似乎遇上空前的難題。數秒之後，劉謙搖搖鐵壺，再把鼻子湊進聞聞，倒出「豆汁兒」遞給觀眾，確認真的是「豆汁兒」，此時現場響起一片掌聲，藍衣男也配合地說出「見證奇蹟！」

不過，節目結束後，有現場觀眾上傳了一段手機拍攝的照片，顯示有名工作人員在攝影機鏡頭外，迅速蹲著身走過去，在鏡頭拍不到的位置，換走了劉謙手中的手壺。這才讓網友們恍然大悟，原來劉謙不是表演魔術，而是在秀演技，而且現場觀眾也配合做假。

但有劉謙的粉絲為他護航說：「他是魔術師，不是魔法師。」而劉謙5日在微博表示：「大年初一起床第一件事，卸妝，然後洗壺，『豆汁味很難去掉』。昨天太累就直接睡了。」 劉謙此語似乎暗示被網友揭穿了。

這段穿幫畫面迅速在網路上瘋傳，引發兩極化反應。有的網友狂酸說，「原來全場都是托（暗樁）」、「這考驗的不是魔術技藝，明明是考演技」、「攝影師才是變魔術的？劉謙才是托」、「以後春晚必須沒收觀眾手機」。

另有網友聲援劉謙說，「魔術本身就是把做假用來表演的一種藝術形式，哪個魔術不是做假？為了讓觀眾獲取『神秘感』的驚喜，魔術師在舞台魔術上用肢體語言和道具引導觀眾相信，在近景魔術中當然直接用語言引導觀眾相信了。」

有現場觀眾上傳了一段手機拍攝的照片，顯示有名工作人員在攝影機鏡頭外，迅速的和劉謙...
有現場觀眾上傳了一段手機拍攝的照片，顯示有名工作人員在攝影機鏡頭外，迅速的和劉謙交換了一模一樣的鐵壺。圖／取自微博
分享
魔術師劉謙登上大陸央視春晚節目表演「魔壺秀」，但現場觀眾用手機拍到「穿幫畫面」。...
魔術師劉謙登上大陸央視春晚節目表演「魔壺秀」，但現場觀眾用手機拍到「穿幫畫面」。圖／取自微博
分享
劉謙5日在微博表示：「大年初一起床第一件事，卸妝，然後洗壺，『豆汁味很難去掉』。...
劉謙5日在微博表示：「大年初一起床第一件事，卸妝，然後洗壺，『豆汁味很難去掉』。昨天太累就直接睡了。」圖／取自微博
分享

魔術師劉謙春晚
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

陸製1.2萬劑疫苗染愛滋病毒 涉事公司有央企背景

2019-02-06 22:20

飛機拖車輪胎炮彈式噴飛 地勤經歷生死一瞬間

2019-02-06 20:13

驚！陸製1.2萬疫苗注射劑 驗出愛滋抗體

2019-02-06 16:43

香港老味道告別 中環「蓮香樓」驚傳2月底休業

2019-02-06 16:26

明星漂向北方 台灣除夕綜藝節目遭怨冷清

2019-02-06 19:01

街頭賣狗皮？67歲翁遭警逮捕

2019-02-06 22:33

上海最有年味的地方「豫園燈會」遊人如織

2019-02-06 20:10

春遊健行 來登香港大帽山、走亞洲第一徑

2019-02-06 07:46

中國海軍 亞丁灣護航10年 以實際行動展大國擔當

2019-02-06 07:44

北京觀察／最幸福的人

2019-02-06 07:42

百年「茶湯李」 堅守北京天橋

2019-02-06 07:42

以「野豬」形容「暴徒」 梁振英：香港還要有多少這樣「野豬」？

2019-02-05 22:14

陸官媒稱2019春晚再破記錄 觀眾規模11.73億

2019-02-05 20:18

北京雍和宮搶頭香 民眾徹夜排隊8個半小時

2019-02-05 16:03

新年悲劇…被催婚30歲女網上尋男友 墮投資騙局失全部積蓄

2019-02-05 15:31

杭州男患胃結石大如雞蛋 醫生囑1日飲兩瓶可樂疑引副作用

2019-02-05 15:30

上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

2019-02-05 13:03

金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-05 07:21

冬季西遊記 包場絲路之旅

2019-02-05 07:19

整合資源 珠海「小澳門」打造大學小鎮

2019-02-05 04:13

珠海會同 百年古村蛻變 融入時代特色

2019-02-05 04:11

廣州姑娘亂針繡 手中線藏故鄉情

2019-02-05 04:11

兩萬人表演少林魂 震撼央視春晚

2019-02-04 22:11

鄭和曾下澳洲？ 海灘挖出疑似明朝佛像

2019-02-04 20:33

徒手擋刀救夫受傷 妻子淚訴兩年屢遇襲

2019-02-04 14:52

紫禁城過大年 近千文物來了

2019-02-04 11:00

春節空城排行 鄭州成都入前十

2019-02-04 01:44

高鐵分析師 鷹眼查列車隱患

2019-02-04 01:44

帶地球去流浪 傳達人對故土的眷戀

2019-02-04 01:44

在台灣 看見雲南書畫攝影之美

2019-02-04 01:44

珠三角水資源配置工程將動工

2019-02-04 01:44

綿竹年畫節 重現清朝過年景象

2019-02-04 01:43

南京長江大橋紀念館 開館

2019-02-04 01:43

重慶台胞 「留守」大陸迎新年

2019-02-04 01:43

四川麻辣兔頭 春節訂單激增

2019-02-04 01:43

宮鬥劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-04 01:18

兩岸微流行／「一個桶」 惹哭大陸遊子

2019-02-03 23:57

大陸春晚 2萬「少林魂」聲勢奪人

2019-02-03 23:57

農曆年前 最後搶貨

2019-02-03 23:57
看更多

熱門文章

驚！陸製1.2萬疫苗注射劑 驗出愛滋抗體

2019-02-06 16:43

明星漂向北方 台灣除夕綜藝節目遭怨冷清

2019-02-06 19:01

香港老味道告別 中環「蓮香樓」驚傳2月底休業

2019-02-06 16:26

劉謙春晚魔壺秀穿幫 陸網友噓「全場都是暗樁」

2019-02-06 21:47

飛機拖車輪胎炮彈式噴飛 地勤經歷生死一瞬間

2019-02-06 20:13

中國海軍 亞丁灣護航10年 以實際行動展大國擔當

2019-02-06 07:44

北京觀察／最幸福的人

2019-02-06 07:42

成都品兔師試味道 年啃2000顆頭

2019-02-06 07:34

川普國情咨文 中共鷹媒：中美關係在衝突中前行

2019-02-06 20:03

從買家到賣家 美國消費電子展陸企轉型

2019-02-06 11:51

百年「茶湯李」 堅守北京天橋

2019-02-06 07:42

陸製1.2萬劑疫苗染愛滋病毒 涉事公司有央企背景

2019-02-06 22:20

上海最有年味的地方「豫園燈會」遊人如織

2019-02-06 20:10

歌喉激似張學友 賣菜哥邊賣邊唱

2019-02-06 07:30

春遊健行 來登香港大帽山、走亞洲第一徑

2019-02-06 07:46

研究：空氣如果夠好 中國人平均壽命可能增3年

2019-02-06 11:21

美國指改革WTO難約束中國 陸批「與事實不符」

2019-02-06 17:07

中國扶貧 日學者：小小改革大大宣傳

2019-02-06 12:07

中國研發人工智慧抓官員貪腐 部分地區喊卡

2019-02-06 17:11

旅歐華人評春晚：折磨且不該有的政治宣傳

2019-02-06 21:49

街頭賣狗皮？67歲翁遭警逮捕

2019-02-06 22:33

709案律師家屬 新年齊發聲籲中國放人

2019-02-06 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top