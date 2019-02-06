劉謙春晚魔壺秀穿幫 陸網友噓「全場都是暗樁」

2019-02-06 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



台灣魔術師劉謙4日晚間登上大陸央視春晚節目表演「魔壺秀」，按照現場觀眾的要求「變」出各種飲料，包括紅酒、白酒、啤酒，甚至連北京小吃「豆汁」都能變出來，令電視機前的觀眾嘖嘖稱奇。但現場觀眾用手機拍到「穿幫畫面」，發現助手在鏡頭之外換走了劉謙手中的壺，引發大陸網友的兩極化反應。

豆汁是北京有名的風味小吃，是製作綠豆粉時榨出的汁，發酵後有酸味。歷史上僅北京城才有豆汁，城裡處處都有豆汁攤，此外還有走街串巷的商販。

央視直播春晚時，劉謙在表演前說：「我用我的人格、生命、名譽擔保，在場參與的觀眾朋友絕對、絕對、絕對不是我的托（暗樁）。」劉謙在表演開始之前，先請了一男一女觀眾上台，分別請他們檢驗鐵壺是空的、綠色寶特瓶裡裝的是礦泉水。接著劉謙把礦泉水倒入鐵壺，先是倒出一杯紅酒給男士，然後倒了一杯白酒給女士。

接著劉謙走到台下即興表演，倒出一杯啤酒，送給在場一位觀眾品嘗，然後他點了一名藍衣男問他想喝什麼，藍衣男回答「豆汁兒」，這時劉謙故做凝重神情，抿緊嘴唇，似乎遇上空前的難題。數秒之後，劉謙搖搖鐵壺，再把鼻子湊進聞聞，倒出「豆汁兒」遞給觀眾，確認真的是「豆汁兒」，此時現場響起一片掌聲，藍衣男也配合地說出「見證奇蹟！」

不過，節目結束後，有現場觀眾上傳了一段手機拍攝的照片，顯示有名工作人員在攝影機鏡頭外，迅速蹲著身走過去，在鏡頭拍不到的位置，換走了劉謙手中的手壺。這才讓網友們恍然大悟，原來劉謙不是表演魔術，而是在秀演技，而且現場觀眾也配合做假。

但有劉謙的粉絲為他護航說：「他是魔術師，不是魔法師。」而劉謙5日在微博表示：「大年初一起床第一件事，卸妝，然後洗壺，『豆汁味很難去掉』。昨天太累就直接睡了。」 劉謙此語似乎暗示被網友揭穿了。

這段穿幫畫面迅速在網路上瘋傳，引發兩極化反應。有的網友狂酸說，「原來全場都是托（暗樁）」、「這考驗的不是魔術技藝，明明是考演技」、「攝影師才是變魔術的？劉謙才是托」、「以後春晚必須沒收觀眾手機」。

另有網友聲援劉謙說，「魔術本身就是把做假用來表演的一種藝術形式，哪個魔術不是做假？為了讓觀眾獲取『神秘感』的驚喜，魔術師在舞台魔術上用肢體語言和道具引導觀眾相信，在近景魔術中當然直接用語言引導觀眾相信了。」