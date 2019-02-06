上海最有年味的地方「豫園燈會」遊人如織

2019-02-06 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在洋氣十足的上海若想要感受年味，豫園燈會無疑是最佳選擇。全稱為「豫園新春民俗藝術燈會」的豫園燈會已被列為大陸國家級非物質文化遺產項目，今年為連續第24年舉辦，早成為上海春節期間最具代表性的年節活動。

今年的豫園燈會1月21日晚正式亮燈，將持續至2月22日，為期33天。

豫園股份相關負責人徐翀表示，2019豫園燈會結合豫園廟、園、市及燈彩日觀、夜遊、聯動的特點，在「金亥納福迎華誕．改革開放再出發」的總主題下，以「家庭」、「城市」、「國家」為主線，在黃金廣場、九曲橋廣場、華寶樓廣場，分別打造民間祈福、卓越城市、祖國華誕為主題的三大特色片區。

為豐富遊客的體驗，今年燈會還規劃了新春主題活動和文化創意市集。其中，「2019豫園新春年畫文創展」匯集了100多幅年畫，同時設有手工DIY互動體驗，讓參觀者能以更生動的形式感受中國文化魅力。