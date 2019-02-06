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飛機拖車輪胎炮彈式噴飛 地勤經歷生死一瞬間

2019-02-06 20:13香港01 朱雅霜

飛機拖車輪胎突然噴飛，險砸中一旁的地勤人員。 圖／擷自香港01
飛機拖車輪胎突然噴飛，險砸中一旁的地勤人員。 圖／擷自香港01
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機場拖車1秒「噴轆」，職員生死瞬間。昨日（年初一，5日）上午約10時，赤鱲角香機場停機坪，一輛飛機拖車在香港航空客機機頭位置牽引客機往後，兩名職員在拖車兩側隨行，其間拖車右邊一個車胎與組件接連噴出，如炮彈在職員背後約一米處飛過，白煙瀰漫，時間不過一秒，職員事後回頭查看，不禁後怕往後退，大年初一與死神擦身而過。

機管局表示，2月5日早上10時05分收到報告，香港航空HX628客機在駛離停機位時，拖行客機的飛機牽引車右前方一個輪胎爆裂，地勤服務公司隨即將有關的飛機牽引車拖回維修部。飛機在檢查後約於10時42分起飛，事件中無人受傷，機場運作沒受影響。​

譚文豪：拖車車胎飛脫罕見　涉事車款甚新

立法會議員譚文豪昨晚看到片段大感錯愕：「咁都得嘅！」他指，飛機拖車輪胎飛脫的情況極極為罕見，當時情況甚為危險，如果該名地面工程人員被擊中，相信不死亦重傷，幸逃過一劫。譚又指，該輛飛機拖車屬於泛亞太平洋航空服務公司（PAPAS），車款甚新，「新車都爆」相信有兩個可能性，車胎質量問題或地面有尖銳物刺穿車胎。

譚表示，由於當時飛機由拖車移動，非機師駕駛，未必由民航意外調查機構調查，或由機管局負責，待他釐清調查負任，將要求相關工程公司確保拖車、車胎安全及保險保障，以免同類事故再生。

新款的飛機拖車輪胎突爆胎噴飛，航空公司推測可能是輪胎問題或是遭尖銳物刺穿。 圖／...
新款的飛機拖車輪胎突爆胎噴飛，航空公司推測可能是輪胎問題或是遭尖銳物刺穿。 圖／擷自香港01
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新款的飛機拖車輪胎突爆胎噴飛，航空公司推測可能是輪胎問題或是遭尖銳物刺穿。 圖／...
新款的飛機拖車輪胎突爆胎噴飛，航空公司推測可能是輪胎問題或是遭尖銳物刺穿。 圖／擷自香港01
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機場香港地勤
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