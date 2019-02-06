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明星漂向北方 台灣除夕綜藝節目遭怨冷清

2019-02-06 19:01聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

世界上觀眾人數最多節目的中國大陸的央視春晚節目，今年出現多位台灣演藝明星。美媒報導，儘管今年出現在央視春晚的台灣藝人比去年少，但仍有台灣民眾抱怨，由於藝人都到中國大陸發展，使得台灣的除夕節目變得很冷清。

大陸中央電視台春節聯歡晚會，簡稱「央視春晚」或「春晚」，是大陸中央電視台自1983年起，在每年除夕夜都會推出的綜合性文藝晚會。晚會節目內容一般涵蓋小品、歌唱、雜技、戲曲、相聲等多種表演，不少中港台藝人都將上央視春晚視為個人演藝生涯的里程碑。

「美國之音」報導，今年央視春晚出現了宣布退出歌壇的費玉清，另有楊宗緯、林志炫、劉謙、林志玲等台灣面孔；2018年，則有周杰倫、蕭敬騰、周渝民等近十位台灣藝人登上央視春晚。

特別的是，大陸「央視春晚」今年高調捍衛其網路版權。大陸國家版權局3日公告，為維護中央廣播電視總台2019年春節聯歡晚會相關節目的網路版權傳播秩序，禁止未經授權進行網路傳播。

據報導，有一位台北的民眾抱怨，以往除夕夜，台灣人的傳統是吃年飯、發紅包以及看電視，但近年來隨著台灣藝人外流情況嚴重，台灣的本土節目已經愈來愈寡淡，她已經5、6年沒有在除夕夜觀看台灣電視台的除夕特別節目了，「因為這些我們以前耳熟能詳的藝人，我們覺得很好的這些藝人，現在都已經跑到中國大陸去了」。

「美國之音」認為，台灣藝人外流到中國大陸發展的趨勢，看來還會繼續下去。報導指出，相較於台灣，中國大陸的龐大市場對藝人而言有巨大的吸引力，不僅是春晚，平時的綜藝節目也可以看到台灣藝人外流的趨勢。曾有台灣節目製作人表示，中國大陸的影視娛樂圈近年來發展飛速，節目製作投資大、需求量大、酬勞較高，都是吸引台灣藝人到對岸賺錢的原因。

台灣明星林志玲在央視春晚表演水上芭蕾。圖／取自微博
台灣明星林志玲在央視春晚表演水上芭蕾。圖／取自微博
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