驚！陸製1.2萬疫苗注射劑 驗出愛滋抗體

2019-02-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



由「上海新興醫藥股份有限公司」生產的1.2萬瓶「免疫球蛋白注射劑」傳出具有愛滋抗體，初步推斷為原料血液受汙染導致，陸媒報導，大陸國家衛健委已要求新興醫藥將受汙染的注射劑全面停用並封存，後續相關處置則有待監管機構公布。雖然大陸疫苗專家陶黎納認為出包的「免疫球蛋白注射劑」傳染性低，且應用範圍不算廣，影響不大，但不少曾注射「出包公司」疫苗的網友仍擔心，自己會不會因此染病。

綜合陸媒報導，由上海新興醫藥股份有限公司製造，批號為「20180610Z」的「免疫球蛋白注射劑」愛滋病抗體呈陽性反應，該批次共批簽發12,226瓶，規格是5% 2.5g／50ml一瓶，有效期至2021年6月8日，由上海市食品藥品檢驗所批簽發。

這批「免疫球蛋白注射劑」是新興醫藥首推產品，主要治療急性炎症（acute inflammation）、血小板減少、黏膜皮膚淋巴腺综合症（又稱川崎氏病，Kawasaki disease）、控制化療感染，也可治療免疫缺陷病，如先天性丙球缺乏症、易變型免疫缺陷症、免疫球蛋白合成異常的細胞缺陷症；治療大面積燒傷、嚴重創傷感染，以及敗血症或內毒素血症等。

北京大學醫學部免疫學系副主任王月丹表示，人體免疫球蛋白主要由人血漿提取，是一種用於靜脈注射的血液製品，具有中和病毒病原體以及調控機體免疫功能的作用，可幫助於免疫低的病人提高免疫力，也可用於治療自身免疫病。王月丹認為，這批問題產品的污染來源，很有可能是「原料」血液。

王月丹說，抗HIV（愛滋病病毒）抗體陽性一般認為是感染HIV的代表，「這個指標陽性，說明該批次產品存在被HIV污染的可能性，不能用於人體治療，如果條件允許，應對於已使用患者採取必要的補救措施」。

陶黎納指出，「血液製品都會用現有的最可靠手段去殺死病毒中的微生物體，但保留生物分子的活性。所以這批問題免球，應該不會導致人體感染，但裡面應該會有艾滋病病毒的屍體。再往前推，就是原料血液的提供者是愛滋病帶原者所致」。

陸媒觀察，新興醫藥位在浦東新區的辦公大樓電梯，6日凌晨時仍處於上下不停的「忙碌」狀態，有別於春節休假的「常態」；且隸屬新興醫藥的三個指紋打卡機，也顯示為工作狀態，散發著綠光。

有報導指出，國家衛健委已通知新興醫藥，要求立即暫停使用批號為「20180610Z」的「免疫球蛋白注射劑」，並對產品進行封存；購買到問題批號產品的醫療機構，應立即上報，對已使用問題批號產品的患者進行追蹤，密切觀察病情變化，並配合藥品監管機構做好相關處置工作。