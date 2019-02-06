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香港老味道告別 中環「蓮香樓」驚傳2月底休業

2019-02-06 16:26聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

香港知名的傳統粵式茶樓「蓮香樓」即將在2月底休業，讓92年老店步入歷史。最近蓮香樓為員工安排最後一次尾牙團聚，員工們舉杯暢飲，心情卻無比沉重，因為他們都知道天下無不散之筵席，這一夜，是蓮香樓原班人馬的最後年夜飯。

「蓮香樓」原名「連香樓」，本是一間製作糕點的店舖。蓮香溢室，因製作蓮蓉出名而易名為「蓮香樓」。該茶樓最初在廣州開店，其後於1927年到港於中環皇后大道中開店，再於1996年遷到現址。店中保存著傳統的方式，餐廳中每每只要點心推車一出現，許多遊客便會圍繞上去，七嘴八舌搶著挑選精緻港點。

過去92年，蓮香樓一直由顏氏家族經營，雖三易位置，但都店在中環。1918年在廣州蓮香樓任掌櫃的顏樂天來港開分店，1926年中環蓮香樓成立，翌年8月10日在皇后大道中開業，是茶客口中第一代蓮香樓。至1980年，蓮香樓遷至威靈頓街襟江酒家舊址，樓高3層，1996年6月4日再搬到斜對面威靈頓街162號曾昭灝大廈地下及1樓重新開業，即茶客口中第三代蓮香樓。

曾光顧三代蓮香樓的香港傳統文化專家鄭寶鴻，對蓮香樓即將休業感到十分可惜。鍾愛蓮香樓以茶盅泡茶的資深媒體人鄭明仁也指，若蓮香樓停業，擔心廣州茶樓飲茶文化從此沒落。

據港媒報導，對於結業傳聞，蓮香樓表示：「中環蓮香樓暫時營運至2月底，之後會休業整頓，未來或會再次與茶客會面，並感謝茶客一直的支持。」

香港傳統粵式茶樓「蓮香樓」。圖／取自微博
香港傳統粵式茶樓「蓮香樓」。圖／取自微博
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