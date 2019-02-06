春遊健行 來登香港大帽山、走亞洲第一徑

2019-02-06 07:46 世界日報 記者 世界日報 記者 羅建怡 ／香港7日電



高樓華廈、星級美食、國際品牌匯聚的香港，除了不夜繁華，這裡也有緩慢行步的郊山，充滿人情味的茶水亭、保留傳統的老茶樓，在高樓與林蔭之間，麻鷹群舞。過年大吃大喝難免熱量破表，今天是大年初三，不如約三五好友去爬山，消耗過多卡路里。

大帽山好走 海拔957公尺

今年在香港過年，朋友說，「來登香港最高山」，完全沒有心理準備，這「最高」讓人聞之心驚；攻頂後，每個人急著低頭打卡，原來全港最高山只有957公尺，全程水泥路、低緩坡，你我皆可行！

知名作家劉克襄說，香港近幾年流行「山女郎」，指的是愛行山的男女，尤其穿著亮麗的登山女愈來愈多，這是因為香港郊山易行、少有裸石枝枒勾磨衣褲，因此登山客愈多，穿著也專業又亮眼。

香港最高山大帽山位在荃灣與元朗交界，居高臨下，是香港欣賞雲海及日出的美地；也因為高山氣候，大帽山的植物多為芒草及較矮小的灌木。大帽山四季美景不同，春有山櫻、夏日綠野、秋日賞芒、入冬可以一睹香港難得的結霜美景。

資深山友最愛「日出」，從黑暗、寧靜中看到曙光，被形容為「看到香港希望」的一種儀式，登完山再喝個早茶，神清氣爽一整日；若要與發哥（周潤發）不期而遇，據山友透露，清早6~8點相遇的機率最高。

一般行步，建議從扶輪公園上至大帽山最高點（即天文台入口），並原路折返，全程約2小時。途間沒有遮蔽，要做好防曬，一路可俯瞰九龍半島至香港島的景色，也可遠眺元朗石崗八鄉一帶，上山時的髮夾彎馬路、天文台及四方山的草原都是取景重點，景色被山友評為「五星級」。

怎麼去：搭乘51號巴士至郊野公園站，下車後沿大帽山道走。

偶遇周潤發 只要起得早

位在大帽山半山腰的「大帽山茶水亭」，是入山前的最後一個商鋪與廁所，遊客習慣在此小憩再登高；這間從1995年開立至今的小鋪，老闆娘「蓮姐」楊容蓮是香港登山界的聞人，不只山友們個個認識她，她還是影帝周潤發的好朋友，前幾年蓮姐受到影響也開始登山。蓮姐有名的程度，或可從店面前一整排的明星合照看得出來，其中合影畫面最多的是周潤發，「只要有空，他甚至一星期會來爬大帽山4、5次」。

喝山水早茶 老香港的味

因拍電影「人肉叉燒包」瞬間暴紅的「端記茶樓」也值得一去，即使暴紅，來的人多還是山友，簡單的鐵皮搭棚、戶外座椅，自行取茶端點心，二樓還有間「雀籠友」聚會地，就連發哥也偶爾會來喝「山水早茶」。

「山水早茶」是形容這裡的茶水，是用山泉水沖泡出來。不只茶水自取，一樓蒸籠裡熱呼呼出爐的各式點心，也都可以自取，最後店員數盤子結帳。這裡除了叉燒包，還有香港也少見的「大包」，即前日賣剩的食材再裹入包裡蒸，價格便宜；另推薦腸粉、鹹魚肌肉蒸飯、咖哩牛肚，每個人吃飽飽約莫6美元。

怎麼去：搭乘51號巴士至郊野公園站，下車後沿大帽山道走。

端記茶樓位於荃灣荃錦公路川龍村57-58號，時間6:00~14:00。吃點心黃金時間為8:00至10:00；假日必嘗山水豆腐花。

亞洲第一徑 登龍脊遠足

被稱為「亞洲第一徑」的龍脊，是很多人到香港遠足的首選。這裡景觀壯麗，曾獲旅遊指南「孤獨星球」選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島5條新手遠足路線」。登上了龍脊遠眺遼闊壯闊的海景，一段比一段更美，蜿蜒登高，不時聽見驚呼讚嘆。

作家劉克襄認為，龍脊之所以成為亞洲第一徑，因是離都市最近的山徑，緩坡而上，約莫百公尺即可瞰山與海：其次全程泥土山路或就地取材的花崗岩基石階梯，更近自然。劉克襄說，10年前後，龍脊建置未變，原木指標、清楚標示的地圖，處處展現香港的登山口美學。

起點登石階，走過一小段林蔭小徑，眼前展開一大片藍塘海峽，往上蜿蜒爬坡之後，景色豁然開朗，兩面海夾擊的山稜，一面是石澳灣、一側是赤柱的大潭灣，風勢冷冽，景色絕美。

再往上，石澳、大浪灣、東龍島，以及香港島東面海域的壯麗景色齊來，至雲枕山的一段山徑如騰飛的龍背般高低起伏，原來，「龍脊」之名由此而來。

這段路不斷有驚奇，最美處，在於龍脊之巔─龍脊觀景台。登山客在此不只拍照留影、山顛打卡，也建議坐在長椅上稍作休息，赤柱半島、大潭灣一帶，甚至到南丫島的景色全收，雲海、山巒、灣岸、島嶼、人家交織，景色層次美妙，讓人捨不得下山。

怎麼去：筲箕灣巴士總站搭乘9號巴士，或於巴士總站旁邊搭乘前往石澳的紅色小巴，在石澳道土地灣下車，建議原路折返。

龍脊又稱打爛埕頂山（Shek O Peak，意即「石澳山」），高284公尺，位於香港島東南部的石澳郊野公園內。由打爛埕頂山至雲枕山之間的一段山路，因為高低起伏如龍的骨脊，所以稱為「龍脊」。

在香港 日夜都好玩

許多人可能不知道，香港這個國際大都會其實約有3/4的土地屬於郊野，香港旅遊發展局最新出版的「香港登山遠足─單車旅遊指南」，向旅客推薦香港多條具特色的健行和單車路線，旅客可深度體驗香港的自然景致及郊野風光。

「香港登山遠足─單車旅遊指南」共規畫觀鳥、賞蝶、賞花、歷史文化、美景拍攝、地質奇觀及海濱單車遊等7大主題路線，多條路線僅距香港都會區僅1小時車程就可抵達。建議出發前先下載電子版指南：https://goo.gl/W3eBr2。

此外，即日起至2月24日香港還有首屆「閃躍維港燈影節」，18項國際藝術作品點亮中環海濱，是夜遊香港最佳路線。其中，匈牙利藝術家Viktor Vicsek創作兩個以LED燈泡製成的頭顱「Talking Heads」，呈現不同的面部表情和色彩；荷蘭創作團隊VENIVIDMULTIPLEX的互動單車燈光作品「Lightbattle X」，可透過踩踏單車板進行一場光影之戰；結合郊山，體驗香港日夜不間斷的迷人魅力。